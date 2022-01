Programación de partidos de hoy, sábado 08 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Imagen de archivo de un partido entre Real Madrid y Valencia. EFE / Rodrigo Jimenez.

Hoy es un día cargado de partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Tenemos un fin de semana con encuentro en la Bundesliga de Alemania, la Ligue 1 de Francia, Laliga de España, la continuación de la tercera ronda de la FA Cup de Inglaterra y la Liga SmartBank también española. Entre los encuentros más esperados están el Granada vs. Barcelona y Real Madrid vs. Valencia por LaLiga, el partido entre Bayern Leverkusen vs. Union Berlín en la Bundesliga y el Chelsea vs. Chesterfield por la FA Cup.

En Latinoamérica el fútbol mexicano es el que aportará la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga MX y la Liga Expansión MX. El partido más esperado en la Primera División es el de Cruz Azul vs. Tijuana y en la Segundo hoy solo tendrá lugar el choque entre Venados vs. Atlante.

LaLiga – España

8:00 a.m. Levante vs. Mayorca – Star +, ESPN 2

10:15 a.m. Real Sociedad vs. Celta de Vigo – DirecTV Sports 610 y 1610

12:30 p.m. Granada vs. Barcelona – DirecTV Sports 610 y 1610

3:00 p.m. Real Madrid vs. Valencia – Star +, ESPN

Bundesliga – Alemania

9:00 a.m. Bayern Leverkusen vs. Union Berlín – ESPN

9:30 a.m. Friburgo vs. Arminia Bielefeld – Star +

9:30 a.m. Greuther Fürth vs. Stuttgart – Star +

9:30 a.m. Hoffenheim vs. Augsburgo – Star +

9:30 a.m. RB Leipzig vs. Mainz – ESPN 4

12:30 p.m. Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund – Star +

Liga SmartBank – España

10:00 a.m. Cartagena vs. Huesca – DirecTV Sports 1613

10:00 a.m. UD Ibiza vs. Alcorcón

12:15 p.m. Real Valladolid vs. Burgos CF

10:00 a.m. Leganés vs. Real Sociedad B

FA Cup – Inglaterra

10:00 a.m. Leicester vs. Watford

10:00 a.m. Newcastle vs. Cambridge Utd

12:30 a.m. Chelsea vs. Chesterfield – Star +, ESPN

Ligue 1 – Francia

3:00 p.m. Lens vs. Stade Rennais – ESPN 3 y TV5 Monde

Liga Expansión MX - México

8:00 p.m. Venados vs. Atlante – Star +, ESPN 3

Liga MX Clausura - México

8:06 p.m. Monterrey vs. Querétaro – Fox Sports 2, Fanatiz

10:00 p.m. Cruz Azul vs. Tijuana – TUDN

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos estará a cargo de Star +, ESPN, ESPN 2, 3 y 4, DirecTV Sports en los canales 610, 1610 y 1613, TV5 Monde, Fox Sports 2, Fanatiz y TUDN.

