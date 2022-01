Programación de partidos de hoy, viernes 07 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v VfL Wolfsburg - Allianz Arena, Munich, Germany - December 17, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Andreas Gebert DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Vuelven la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia luego del descanso de invierno para iniciar sus jornadas 18 y 20 respectivamente, hoy inicia despacio con un partido cada una: Bayern Munich vs. Borussia M’gladbach en la Bundesliga y Girondins vs. Marsella en la Ligue 1 y mañana continúan con muchos más. Hoy también empieza la jornada 23 de la Segunda División de España con el encuentro entre Amorebieta vs. Tenerife. Además inicia la tercera ronda de la FA Cup de Inglaterra con el esperado duelo entre Swindon Town vs. Manchester City.

En Latinoamérica el fútbol mexicano es el que aportará la cuota de emoción hoy mientras continúa con la fase clausura de la Liga MX y la Liga Expansión MX. El partido más esperado en la Primera División es el de Puebla vs. Club América y en la Segundo hoy solo tendrá lugar el choque entre Tepatío vs. Mineros.

Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. Bayern Munich vs. Borussia M’gladbach – ESPN 2

Liga SmartBank – España

3:00 p.m. Amorebieta vs. Tenerife

Ligue 1 – Francia

3:00 p.m. Girondins vs. Marsella

FA Cup – Inglaterra

3:00 p.m. Swindon Town vs. Manchester City - ESPN

Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Tepatío vs. Mineros – TUDN

Liga MX Clausura - México

8:00 p.m. Juárez vs. Nexaca – Star +, ESPN, TUDN, Azteca 7

10:00 p.m. Puebla vs. Club América – Star +, ESPN, Azteca 7

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de la mayoría de partidos estará a cargo de Star +, ESPN Y ESPN 2. Mientras que las ligas de México también se podrán disfrutar gen TUDN y el canal Azteca 7.

