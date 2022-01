¿Por qué las variantes del coronavirus se llaman alfa, delta y ómicron?

Entérate a que se deben los nombres de las variantes del coronavirus. (Getty Images)

Recordemos que cuando inició la pandemia por COVID-19 y se empezó a reportar la aparición de diferentes variantes, los expertos decidieron nombrar a cada una de acuerdo al lugar en el que habían sido descubiertas. Sin embargo, con el pasar del tiempo y las investigaciones, decidieron utilizar otro sistema para no caer en la estigmatización de ningún país o grupo social.

Como ocurrió cuando se empezaron a referir erróneamente al coronavirus como ‘el virus chino’ y debido a esto muchas personas provenientes del país asiático han sufrido casos de maltrato y discriminación en diferentes países.

Por estas razones los especialistas decidieron recurrir al alfabeto griego. Si quieres enterarte cómo deciden que letra asignar a cada variante y más, continúa leyendo la siguiente nota.

¿POR QUÉ SE NOMBRA A CADA VARIANTE?

Cada variante recibe un nombre diferente, ya que los virus son organismos vivos que evolucionan, de la misma forma que cada ser vivo en el mundo. Por ello es necesario poder diferenciar cada uno, dado que poseen diferentes características que los distinguen.

¿QUIÉNES SON LOS ENCARGADOS DE NOMBRAR A LAS VARIANTES?

Aunque te parezca sorprendente, existe un comité cuyo trabajo es categorizar y crear taxonomías de virus, este es el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, conocido como ICTV por sus siglas en inglés.

En ellos recae el trabajo de clasificarlos los organismos y agruparlos de acuerdo a las propiedades que tengan similares. Estas clasificaciones muchas veces combinan números y letras, por eso el coronavirus tiene nomenclaturas como B.1.1.7. Sin embargo, al ser un virus tan contagioso y que tiene la capacidad de mutar varias veces, los científicos se vieron obligados de buscar una forma más sencilla de categorizar sus variantes.

Según el secretario de datos del ICTV, Elliot J. Lefkowitz, esta es una de las pocas veces en las que se ha usado el alfabeto griego para clasificar las variantes de un virus.

¿USAN LAS LETRAS DEL ALFABETO GRIEGO EN ORDEN?

Se supone que mientras se van descubriendo diferentes variantes, se avanza en orden en el alfabeto griego. No obstante han ocurrido dos casos en los que los científicos han decidieron saltarse letras griegas antes de llegar a la actual ómicron. La OMS señala que estos fueron el casi de la letra un y la letra xi.

En el primer caso se debió a que querían evitar confusiones con la palabra en inglés ‘new’ que se traduce como nuevo. Mientras que en el caso de xi, esta no se usó ya que es un apellido oriental bastante común y lo que menos quieren es hacer algo que pueda perjudicar a alguna persona en el futuro.

Para los conocedores del alfabeto griego puede parecer que se han saltado más letras. Sin embargo, si bien todas las variantes recibieron su nombre griego, algunas no tuvieron la suficiente ‘popularidad’ para darse a conocer en el público en general. Esto se debió a que no fueron tan contagiosas o peligrosas. Este fue el caso de las variantes lambda y mu. Tal vez escuchaste de ellas cuando fueron descubiertas pero no se hicieron tan conocidas como la delta o la ómicron que nos aqueja por estos días.

¿QUÉ PASA SI SE ACABAN LAS LETRAS?

Lo ideal sería que este momento no llegue, que el virus deje de mutar y no se llegue al final del alfabeto griego. No obstante, si esto ocurriera se empezaría de nuevo con otro alfabeto o listado. Como ocurre cuando se termina el listado de nombres de huracanes.

Leftkowitz señala que en los casos anteriores cuando se usó el alfabeto griego para denominar a algún virus y se acabó el listado, lo que hicieron fue utilizar prefijos para nombrar a las nuevas mutaciones que aparecían. Por lo que esto sería una opción si fuera necesario.

