Renzo Garcés: “Estar en la selección peruana es trabajar con los mejores” | ENTREVISTA

Renzo Garcés fue convocado por el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca. Foto: FPF

El defensor peruano Renzo Garcés fue uno de los jugadores convocados por Ricardo Gareca a la selección peruana para los dos partidos amistosos contra Panamá y Jamaica, de cara a la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022.

No es la primera vez que el jugador de 25 años es llamado a la bicolor; antes formó parte de la delegación que disputó la Copa América Brasil 2021, torneo en el cual la ‘Blanquirroja’ llegó hasta las semifinales. Sin embargo, no jugó ningún partido y hasta el momento no ha debutado con la casaquilla nacional.

Horas antes de su primer entrenamiento con la bicolor en la Videna, Renzo Garcés conversó con Infobae en exclusiva sobre esta nueva oportunidad de entrenar y tentar minutos con la bicolor.

¿Cómo tomas esta oportunidad de volver a formar parte de la selección peruana?

Dios me ha dado otra oportunidad de mostrarme en la selección. Muy agradecido con él, por empezar un año así. Sigo creciendo y teniendo mucha experiencia. Entrenar con la selección peruana te potencia bastante.

¿Qué recuerdos de aquella experiencia de haber trabajado con Ricardo Gareca?

La experiencia es diferente porque estar en la selección es trabajar con los mejores. Creo que eso es importante, se puede agarrar un ritmo mucho mejor. Personalmente puedo seguir creciendo y potenciándome en todos los aspectos. (Gareca) es un entrenador bastante exigente y eso se ve reflejado en el equipo y en la cancha. Uno aprende bastante estando con un entrenador de esa categoría.

¿Te has comunicado con alguien del comando técnico sobre el estado físico con el que llegas a la selección peruana?

No, pero imagino que el profesor (Gareca) tiene bastante comunicación con los preparadores físicos de los clubes y ya tiene una planificación de los trabajos que hacemos y cómo llegamos a la selección.

¿Qué te ha dicho ‘Chemo’ Del Solar sobre tu llamado?

Que es importante para el club porque eso abre la puerta a los demás, ya que quiere decir que Gareca se está fijando en el equipo. Estoy muy agradecido con mis compañeros porque gracias a ellos siempre estamos peleando arriba. Y Gareca está atento a los equipos que buscan la cima de la Liga 1.

¿Cómo has tomado que la Liga 1 vuelve a jugarse de manera descentralizada?

Buena y mala. En Lima todo era parejo y ahora cada equipo tiene que jugar en su ciudad, con la altura y el calor. También es parte que debemos estar preparados para todo. Tenemos un buen preparador físico. Estos dos partidos que tuvimos ante Mannucci, lo vi bastante bien, un equipo joven, con algunos de experiencia.

Enfrentar a Olimpia por Copa Libertadores, ¿qué sensación te produce?

Todavía no vemos nada, ningún video. Eso es trabajo del comando técnico y a su debido tiempo nos ofrecerán las herramientas cuando nos toque enfrentarlos. Por el momento, seguimos haciendo pretemporada y siempre con la mira puesta en el torneo y nuestro primer rival que será Universitario de Deportes.

¿Qué les preocupa de Universitario de Deportes, su primer rival de la Liga 1?

Más que preocuparnos por la ‘U’, nos preocupamos por nosotros mismos y queremos mejorar en todas las líneas del equipo siendo sólidos en defensa y más contundentes en ataque.

