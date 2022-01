Programación de partidos de hoy, jueves 06 de enero EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Serie A - Napoli v Spezia - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - December 22, 2021 Napoli's Mario Rui in action REUTERS/Ciro De Luca

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Vuelve la Serie A de Italia con partidos desde la mañana hasta la tarde, uno de los más esperados es el encuentro entre Juventus vs. Napoli que cierra la jornada 20. Además, hoy la Copa del Rey de España continúa con la segunda parte de su eliminatoria de 32. Entre sus partidos más esperados están el de Real Zaragoza vs. Sevilla y Rayo Majadaonda vs. Atlético de Madrid. Asimismo, hoy se juega la final de la Supercopa de Arabia Saudí y juega en Al-Hilal de André Carrillo contra el Al-Faysaly.

Latinoamérica no se queda atrás con el duelo por la Liga MX Clausura 2022 entre Atlético de San Luis vs. Pachuca y la Liga Expansión MX que hoy sigue con la primera jornada de la fase Clausura del torneo. Hoy tendrá lugar el duelo entre Celaya vs. Tapatitlán y Pumas Tabasco vs. Raya 2.

Seria A – Italia

6:30 a.m. Sampdoria vs. Cagliari – Star +

8:30 a.m. Lazio vs. Empoli – Star +

8:30 a.m. Spezia vs. Verona – Star +

10:30 p.m. Sassuolo vs. Genoa – Star +

12:30 p.m. AC Milan vs. Roma – Star +

2:45 p.m. Fiorentina vs. Udinese – Star +

2:45 p.m. Juventus vs. Napoli – Star +

Copa del Rey – España

10:00 a.m. Fuenlabrada vs. Cádiz – DirecTV Sports 613 y 1613

10:00 a.m. Girona vs. Osasuan – DirecTV Sports 610 y 1610

12:00 p.m. Real Zaragoza vs. Sevilla – DirecTV Sports 610 y 1610

12:00 p.m. Sport Gijón vs. Villarreal – DirecTV Sports 612 y 1612

2:00 p.m. Almería vs. Elche – DirecTV Sports 612 y 1612

2:00 p.m. Mancha Real vs. Athletic Club – DirecTV Sports 613 y 1613

3:30 p.m. Rayo Majadaona vs. Atlético de Madrid – DirecTV Sports 610 y 1610

Supercopa FINAL – Arabia Saudí

12:15 p.m. Al-Hilal vs. Al-Faysaly

Liga Expansión MX - México

6:00 p.m. Celaya vs. Tepatiplán – Fox Sports 2, Claro Sports, Fanatiz, Marca Claro

8:05 p.m. Pumas Tabasco vs. Raya 2 - Fox Sports 2, Claro Sports, Fanatiz, Marca Claro

Liga MX Clausura - México

10:00 p.m. Atlético de San Luis vs. Pachuca – Star +, ESPN

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, la transmisión de los partidos de la Copa del Rey de España estarán a cargo de la señal de DirecTV Sports en los canales 610, 612, 1610, 1612 y 1613. La Serie A y la Liga MX se podrán sintonizar en Star + y ESPN y la Liga Expansión MX llegará gracias a Fox Sports 2, Claro Sports, Fanatiz y Marca Claro.

