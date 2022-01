Puno: especialistas piden suspender fiesta de la Candelaria por temor a contagios con la variante ómicron. (Foto:Captura Andina)

La variante ómicron ha sido detectada en Arequipa y es por ese motivo que diversos especialistas de Puno pidieron la cancelación temporal de la fiesta de la Candelaria.

La razón está en que entre Arequipa y Puno hay una frecuencia constante de ciudadanos, es decir, los ciudadanos de Arequipa visitan Puno con regularidad y viceversa. En alguno de los casos por temas laborales, comercio y más.

Durante la fiesta de la Candelaria se daría el mismo panorama. Es por ello que, el biólogo Juan Carlos Paucar, se pronunció y cuestionó que al estar a puertas de dicha festividad no se haya tomado una decisión sobre si se realizará o no.

Recordó también que la esta variante es la más contagiosa y de llevarse a cabo una fiesta de este tipo los contagios en aumentaría de manera significativa.

ESPECIALISTAS DETALLAN MOTIVOS

El motivo fundamental es la afluencia de pasajeros. No obstante, otro de los motivos que genera preocupación es la falta de reactivos para la detección de casos COVID-19 en Puno, según indica Fredy Condori, jefe del laboratorio Covid. Eso conlleva a que desde hace varios meses la región no haya realizado un seguimiento genómico en el Laboratorio Molecular de Puno y por lo tanto, no se sabe si es que la variante ya llegó a Puno.

Todo ello sería motivo suficiente para no realizar la fiesta de la Candelaria y solo quedaría en manos de las autoridades la decisión final.

A este pedido se sumó el decano del colegio médico de Puno, Vidmar Mengoa y en declaraciones para La República, afirmó que la actividad no debe realizarse para el cuidado de los ciudadanos. Acotó que la suspensión temporal de la festividad no afectaría a la cultura de la población.

Asimismo, el alcalde de Puno, Martín Ticona, se pronunció y manifestó que las condiciones actuales no permiten que la fiesta se pueda desarrollar tal como se hacia en años anteriores. En el caso de que se desarrolle, solo se priorizarán las actividades de carácter religioso. Además, agregó que para definir la situación que mantiene en vilo a la población, convocará una reunión de trabajo en los próximos días.

LA RELIGIÓN COMO PRIORIDAD

Tal como lo mencionamos anteriormente, el alcalde de Puno sostuvo que las actividades religiosas sí se realizarían. Y esta opinión fue apoyada por el obispado de Puno, quienes han lanzado la propuesta de llevar a cabo solo los actos litúrgicos como la misa central el 01 de febrero y la procesión. El obispo Jorge Carrión, piensa que la devoción es lo que más debería priorizarse.

Festividad de la Virgen de la Candelaria, manifestación cultural del Perú.

OPINIONES ENCONTRADAS

Hasta el momento se conoció que diversos conjuntos de danzantes de diablada y morenada han indicado que no serán parte del festejo con el fin de evitar la proliferación del virus tras la aparición de ómicron.

Sin embargo, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP), entidad que organiza la festividad estaría mostrando una posición contraria a la que indican los especialistas. Víctor Jesús Espino Gutiérrez director de la institución ha realizado una convocatoria para que todas las bandas interesadas en participar de dicha festividad se inscriban y así se lleve a cabo la fiesta de la Candelaria.

DATO: Hasta finales del año pasado se había confirmado la reactivación de dicha festividad; sin embargo, no se había tomado en cuenta la aparición de la variante ómicron en Perú.

Festividad de la Candelaria, manifestación única del Perú y declarada patrimonio cultural de la Unesco. (Foto: Captura)

