Test viral: elige lo primero que veas y conoce tus peores temores en la vida

Mira la imagen, dinos qué ves primero y descubre tu mayor miedo de todos. Foto: Facebook.

Se cierra el 2021. Pero seguimos con los tests virales que circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas. Un test de personalidad para conocer nuestros verdaderos temores.

Y que mejor forma de estar prevenidos a lo que suceda en el 2022, en conocer nuestros principales miedos alrededor del entorno en el que caminamos o convivimos con otras personas. Por ello, este desafío es vital para conocer el lado más oscuro de nuestra personalidad. Antes de ver la imagen de este test viral, debes tener en consideración algo muy importante: solo siendo sinceros podrás tener más cerca la respuesta adecuada para ti.

No hay tiempo limite, ni un porcentaje de cuántos resolvieron este test viral, solo debes elegir lo primero que viste para que líneas abajo puedas conocer esos temores que te atormentan y no sabes de qué se trata. Mucha suerte y compártelo con tus amigos o familiares para compartir la experiencia.

SOLUCIÓN DEL TEST VIRAL

Niña

Cuidado. Si lo primero que viste al abrir la imagen fue una niña, déjanos decirte que es muy probable que algunas cuestiones infantiles se encuentren reprimidas en tu vida, el pasado te atormenta con imágenes que deseas borrar con todo el corazón. Ante esas emociones sobrecargadas, estos sentimientos pueden reaparecer ahora en tu vida adulta, así como otros deseos inapropiados. Lo recomendable es tomarte el tiempo para aceptar ese dolor, ignorar aquel fantasma que te persigue desde año y vivir el presente. No es fácil, pero no imposible porque solo depende de ti.

Fresa

Los frutos y la conexión con la oscuridad. Si la fresa fue lo que llamó antes que todo tu atención, pues primero hay que dejar claro que temerle al amor es algo muy común en la actualidad, situación que te podría estar sucediendo ahora. Son esos sentimientos hacia una persona en el que no puede contarlo por completo al miedo del rechazo o perder esa amistad para siempre.

No obstante, no debes preocuparte, ya que todo es cuestión de que identifiques qué es lo que te sucedió antes y así ‘combatir’ el problema lo más pronto posible.

Árboles

El árbol significa muchas veces paz y ambiente. En este caso si lo viste primero, déjanos contarte que tu misión ahora será buscar tus temores en lo más profundo de tus raíces. Ir por cada raíz para encontrar a detalle que es lo perturbador en tu corazón lo que llevan a ser consumido por dichos miedos constantemente.

Es en ese lugar donde encontrarás resultados fascinantes que seguramente que harán entender mucho mejor lo que sucede a tu alrededor. Por otro lado, ¿intentas hacer un movimiento pero el miedo no te deja? Lo mejor en estos casos es evitar las situaciones de estrés para potenciarlo.

Mariposa

Uno de los insectos con el proceso de reproducción más llamativo para los humanos. Si tu respuesta fue la mariposa, esto significa que hay una preocupación que te tiene bastante inquieto en los últimos días, incluso algo que viene desde ya hace meses. Sin embargo, esta no necesariamente se trata de algo malo, sino mas bien de un nuevo comienzo.

Ello según como interpretes la circunstancia en la que vives. Eso sí, debes dejar de pensar en las oportunidades perdidas. Pasó y a seguir remando que no hay porqué lamentarse de un hecho consumado. Renueva tus energías y no dejes de avanzar con el apoyo necesario. Lo mejor está por venir.

Calavera

El símbolo de la muerte o el Halloween, la calavera. Si lo viste primero, tenemos que revelarte de que el miedo subconsciente a la muerte es lo que te domina en estos momentos. Temor a que en cualquier momento llegue tu hora de partir y quizá de la forma más macabra. Eso ocurre ya sea por alguna preocupación por el futuro, el estado de salud de un familiar o por el hecho de haber sufrido una pérdida irreparable. Recuerda que el dolor de ahora es el que te consume. Cuidado.

Araña

No, no es un significado relacionado con el furor de ‘Spider-Man: No Way Home’. Por el contrario, déjanos decirte que esto puede significar que los miedos inconscientes tengan gran importancia. ¿Qué significa esto? Pues que al no estar contento contigo mismo, tus metas o deseos se ven influidos por tus temores internos directamente. Esos miedos que te consumen son los que debes vencer. Si quieres relacionarlo con el superhéroe, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad.

Osos de peluche

Finalmente, en el caso de que los osos de peluche hayan sido los primeros en llamar tu atención, debes saber que es importante encontrar consuelo cuando lo buscamos. No obstante, es evidente que cuando no lo hallas, tus miedos suelen crecer y hacerse más fuertes. Sin embargo, una forma efectiva de combatiros es revisando tu infancia y animándote a enfrentar lo desconocido, aunque lleve tiempo. Aquellos temores que no pudiste vencer en el pasado, es el momento ideal para derrotarlo con el corazón. Que ese fantasma no te persiga más.

