Inflación del 2021 será uno de los más altos de los últimos 13 años

Foto: EFE/Paolo Aguilar

A menos de un día para cerrar el 2021, Macroconsult proyecta que la inflación de este año en Perú se encontrará en alrededor del 6%, el nivel más alto desde 2008 cuando subió hasta 6.7%. Esto representa el alza de productos básicos, que impulsaron un nivel de inflación no visto en los últimos 13 años.

“Se pronosticaba una inflación temporal, por ejemplo, por efectos climáticos específicos, sin embargo, está siendo más persistente. Nuevamente, vemos al trigo en cifras récord, sigue subiendo y no hay cuándo termine. Y el precio del maíz, que estaba cayendo, vuelve a rebotar como el de la soya”, señaló Eduardo Jiménez, jefe del Servicio de Información de Macroconsult, al diario Gestión.

El alza de precios en productos básicos como el pollo, el pan y el aceite han sido derivados de diversos fenómenos globales y nacionales. Especialmente, las altas cotizaciones de insumos que se usan para la producción de alimentos y el aumento del flete marítimo han afectado los precios.

Cabe mencionar que el Banco Central de Reserva (BCR) estima que la inflación retornará al rango meta, de hasta 3%, en el segundo semestre del 2022. Esto quiere decir que la economía peruana podría continuar afectada durante los inicios del próximo año.

PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL 2021

Según el último boletín del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el precio promedio del pollo es de S/ 10.57 el kilo en mercados minoristas. El precio está cerca de los S/ 11 por kilo, el mayor precio registrado en 2021.

El aceite también supera los S/ 10. Su precio minorista es actualmente de S/ 11.91 por botella de litro. La cifra es menor a la de los meses de septiembre y octubre, pero aún es más elevado que lo registrado el año anterior.

El Banco Central de Reserva (BCR) indica que desde enero y noviembre, el precio del aceite subió 63.2% debido a que aumentaron los costos de producción, por el alza del precio internacional del aceite de soya.

Por otro lado, el pan subió un 15.1% hasta el mes de noviembre, al verse afectado por el alza de cotizaciones del trigo y el tipo de cambio del dólar.

ENCUESTA IPSOS: 49% DE LOS PERUANOS CONSIDERA QUE EL COSTO DE VIDA AUMENTARÁ EN 2022

En una encuesta reciente de Ipsos, elaborada para América TV, se registró que el 49% de peruanos cree que el próximo año aumentará el costo de vida en el país.

Este panorama negativo se da en medio de la incertidumbre política y el aumento de casos de la variante ómicron en el Perú. Además, la economía familiar se ha visto afectada desde los inicios de la pandemia de la COVID-19, con el alza de precios de productos y servicios y una reducción en los ingresos mensuales.

Más a detalle, solo un 28% de ciudadanos cree que el costo de vida se mantendrá igual, considerando la elevada inflación. Solo un 16% de los encuestados se mantienen positivos y sostienen que podría disminuir en el año entrante.

44% DE LOS PERUANOS CONSIDERA QUE EL 2022 SERÁ UN AÑO DE DIFICULTADES ECONÓMICAS

Según el estudio End of The Year Survey (EoY) de The Gallup International Asociation (GIA), el Perú es el segundo país más pesimista sobre su economía. Un 44% de peruanos consideró que el 2022 será un año de dificultad, comparado con el 2021.

En la encuesta, los resultados peruanos solo son menos pesimistas que los de Argentina, que se encuentra en el primer lugar de la lista. El 47% de sus ciudadanos cree que el año entrante será uno difícil para la economía.

SEGUIR LEYENDO