Alianza Atlético y el calor de Sullana como nuevo aliado para la Liga 1 2022

Alianza Atlético volverá a ser local en Sullana luego de implementarse el regreso de del formato descentralizado de la Liga 1 del 2022. El ‘Vendaval’ busca jugar en el horario de mayor temperatura en la provincia de Piura.

El gerente deportivo de Alianza Atlético, César Castro, expresó la firme intención de jugar en el horario de mayor temperatura en la provincia Sullana del departamento de Piura (Perú).

El directivo de Alianza Atlético de Sullana anunció que serán locales en el estadio Melanio Coloma del distrito de Bellavista, debido a que el tradicional recinto deportivo Campeones del 36 está en uso del Ministerio de Salud.

“El estadio Campeones del 36, desde inicio de la pandemia, fue tomado en uso por el hospital de apoyo número 2 de Sullana y el Ministerio de Salud. Instalaron un hospital covid y hasta la fecha está ocupado, todo es una sala UCI. Estamos jugando en el estadio Melanio Coloma de Bellavista, ya antes hemos jugado ahí, y tiene capacidad para 2500 personas”, explicó César Castro en declaraciones a radio Ovación.

El gerente de Alianza Atlético dio precisiones sobre el pedido de la franja horaria para la respectiva programación de los partidos del club en Sullana.

“El campo de juego del estadio Melanio Coloma es césped natural. Tenemos que mantener el horario de jugar entre 1:00 p.m. o 1:30 p.m. Tenemos que aprovechar nuestra localía, cuando nosotros vamos a la altura también nos cuesta, no creo que sea algo inhumano”, dijo Castro.

El directivo de Alianza Atlético mencionó que han utilizado las cinco plazas para futbolistas extranjeros al momento de reforzar al plantel para la próxima temporada. Sin embargo, el club podría incluir un fichaje Sub-20 para tener opciones para cumplir con la ‘Bolsa de minutos’.

Mario Viera, técnico de Alianza Atlético, dirige los trabajos del plantel, que se reforzó con Franco Zanelatto, Adrián Fernández, Santiago Arias, Christian Ortiz, Aldair Perleche, Kleiber Palomino, Jonathan Bilbao, Joaquín Aguirre, Kevin Ruíz, Diego Penny, Marcio Valverde y Juan Diego Lojas. El ‘Vendaval’ se entrena en el Campo Deportivo La Victoria de Mallares.

Las temperaturas para finales de enero y febrero en Sullana, en el inicio de la Liga 1 en, pueden llegar a los 33° grados. El posible horario de los partidos de Alianza Atlético (1:00 p.m.), será en la franja de máximo calor, calificado como “muy caliente”, según información del portal weatherspark.

Alianza Atlético de Sullana debutará en primera fecha de la Liga 1 ante Ayacucho FC, justamente como local.

EL FICHAJE ESTRELLA

Franco Zanelatto fue uno de los nombres que sonaron en el mercado de fichajes de las últimas semanas. El jugador paraguayo de 21 años fue contratado por Alianza Lima por tres temporadas. Sin embargo, fue cedido a préstamo a Alianza Atlético debido a la falta de un cupo de extranjero en el equipo blanquiazul. El mediocampista destaco en el club Universidad San Martín, donde jugó las últimas tres temporadas.

“Lo conozco cercanamente, sabemos lo que es Franco Zanelatto como profesional, no solo lo que demuestra en la cancha. Es un chico muy maduro y que tiene mucho para dar. El jugador joven que tiene condiciones tiene que jugar”, expresó el técnico del jugador paraguayo, Mario Viera.

Por su parte, Franco Zanelatto se unió a la pretemporada de Alianza Atlético y se refirió al calor de Sullana y el objetivo trazado para la próxima temporada.

“El calor está fuerte y me comentan que esto no es nada, pero hay que acostumbrarse. Mi objetivo es tratar de integrarme bien al equipo, de ayudar a lograr los objetivos, que es clasificar a algún torneo internacional, y para mí salir siempre a ganar. Me recibieron muy bien en el club, conozco a algunos jugadores y estoy contento. No me integré al grupo todavía, me quedé con el preparador físico para tratar de ponerme a punto”, afirmó Franco Zanelatto a su llegada a Alianza Atlético.

