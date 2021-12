Horario de atención por Navidad en Tottus, Plaza Vea, Metro y más

Foto de archivo. Compradores en un supermercado. REUTERS / Lawrence Bryant /

Restricciones para el 25 de diciembre. En medio de las celebraciones de la Navidad en Perú, los peruanos debemos de cumplir con las reglas que han impuesto las autoridades en todo el país para evitar la fluidez de personas en las calles y espacios cerrados, con el fin de no sumar más casos de contagios COVID-19 en estas festividades.

Con el toque de queda que inició el 24 de diciembre, algunos ciudadanos no pudieron culminar sus compras en supermercados y mercados cerca a sus viviendas. Algunos de estos establecimientos usaron sus cuentas oficiales en redes sociales para avisar a sus clientes cuál será el horario de atención que rige para este sábado 25.

El dato: para poder ingresar a estos establecimientos, a partir de los 18 años se debe presentar el carnet de vacunación con las dos o tres dosis de la vacuna contra la COVID-19, junto con tu Documento Nacional de Identidad (DNI).

A continuación, te presentamos los horarios en que los supermercados abrirán sus puertas a todos los peruanos durante la Navidad. Toma en cuenta que los mercados se encuentran atendiendo al público desde muy tempranas horas en el día.

- Horario de atención en Tottus: 7:00 a.m. a 10:00 p.m. (no hay anuncios de cambios para esta fecha).

- Horario de atención en Plaza Vea: para este 25 de diciembre será de 12:00 p. m. hasta las 8:00 p.m. El 1 de enero no habrá atención en ninguna de sus sedes.

- Horario de atención en Metro: no hay atención en ninguna de sus sedes a nivel nacional.

- Horario de atención en Vivanda: para este 25 de diciembre será de 12:00 p. m. hasta las 8:00 p.m.

Otros establecimientos, como Tambo y Makro, recibirán a sus clientes con normalidad en esta fecha navideña.

Para tus compras, lleva bolsas de tela o reciclables, esto como medida para cuidar el medio ambiente y te ahorrarás unas monedas, ya que estas no se entregan gratis y tienen un costo adicional.

RECOMENDACIONES PARA SALIR DE CASA EN NAVIDAD

Siempre hay que tener a la mano nuestra doble mascarilla, y si no poseemos estas, podemos usar una que sea de la serie KN95. Con esto no solo nos protegemos, sino que es requisito para ingresar a los establecimientos.

Ya sea de manera física o digital, lleva contigo el carnet de vacunación que emite el Minsa. En este documento se certifica que has recibido las dos o tres dosis de la vacuna contra la COVID-19. Si aún no lo has hecho, acércate a uno de los vacunatorios que se encuentran distribuidos en el país.

Que el lavado de manos sea constante. Usa alcohol en gel para la desinfección de las mismas.

De preferencia has pagos con tarjeta de crédito o débito, evitando el uso de efectivo.

Si deseas acudir a las playas, recuerda que está prohibido el consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. Solo debes quitarte la mascarilla si vas a ingresar al mar. Mantén la distancia social de los otros bañistas. Como medidas de refuerzo, las autoridades de cada distrito puede tomar acciones adicionales para regular el ingreso de los visitantes.

Para aquellos que deseen salir de casa para almorzar o cenar, se les recomienda que revisen las redes sociales o páginas web de los restaurantes para que conozcan los horarios de atención y las sedes que recibirán comensales, con el fin de que no hagas un viaje en vano con tus familiares.

El próximo toque de queda es para las celebraciones de Año Nuevo. Este será de 11:00 p.m. a 4:00 a.m. para evitar la circulación de los ciudadanos.

