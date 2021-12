Anibal Torres llama difamadores profesionales a periodistas: “no tienen derecho a exigir entrevistas”

| Foto: Agencia Andina

El Ministro de Justicia volvió a expresarse en contra de la prensa luego que se criticara al presidente de la República por su negativa a dar entrevistas y encuentros con periodistas para abordar temas que actualmente involucran al mandatario. Aníbal Torres indicó que “en el Perú existe libertad y libertinaje de prensa”.

“Un sector mayoritario de esta, difamó al candidato y difama permanentemente al presidente Castillo. Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Estas declaraciones fueron duramente criticadas por periodistas, usuarios y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), quienes rechazaron tales afirmaciones, ya que consideran que el presidente Castillo Terrones debe responder a las polémicas en las que está envuelto en su gobierno.

Aníbal Torres hizo este comentario en referencia a una entrevista que dio Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del CPP, a RPP Noticias.

Posteriormente, Salazar Zimmermann indicó que lo dicho por el ministro de Justicia y Derechos Humanos “es penoso que de una respuesta como esa”

“Lo que está haciendo es decir que básicamente el presidente no debe aclarar o rendir cuentas a algunos medios de comunicación en particular”, expresó.

Consideró que es incorrecto que Torres piense que “el presidente solo va a declarar a algunos medios, no es aceptable”.

Hace unos días, el presidente Castillo se reunió con algunos líderes de opinión en Palacio de Gobierno donde expresó que comenzará a dar entrevistas a la prensa, algo que no ha hecho en sus primeros cinco meses de gobierno.

“Decir que algunos sí y otros no es arbitrario, sobre todo en la manera como él describe: medios difamatorios”, recalcó el director del CPP y agregó que “si bien hay medios que hicieron una cobertura muy agresiva en contra de Castillo y hasta injusta, no puede haber una suerte de revanchismo de parte de un presidente”.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Hace unas semanas, Torres también tildó de ‘prensa golpista’ por ‘aliarse’ a congresistas que presentaron una moción de vacancia en contra de Pedro Castillo, intención que finalmente no prosperó.

“La vacancia promovida por algunos congresistas, sus financistas y prensa aliada carece de todo fundamento. Utilizan la vacancia como juicio político, para repetir el golpe de Estado del 2020 y sus conocidas consecuencias. Los golpistas anhelan imponer un gobierno totalitario”, dijo en Twitter.

“Los golpistas y su prensa aliada creen que la ley me prohíbe tener hermanos y cuñadas con quienes no he cruzado una palabra sobre sus actividades económicas ni con las entidades con quienes las realizan”, recalcó después.

SEGUIR LEYENDO