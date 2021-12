Programación de partidos de hoy, jueves 23 de diciembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hay partidos en diferentes ligas europeas como la Eredivise de Países Bajos, Taca de Portugal y más. Entre los encuentro más esperados están el de Porto vs. Benfica por Taca y el PSV vs. G.A. Eagles por Eridivise. Además hoy siguen los encuentros por cuartos de final en la Copa Bélgica, uno de los partidos más esperados es el de Club Brujas vs. Leuven.

Taca - Portugal

6:00 a.m. Mafra vs. Moreirense – Star +

12:00 p.m. Rio Ave vs. Belenenses – Star+

1:45 p.m. Vizela vs. Sporting Braga – Star +

3:45 p.m. Porto vs. Benfica – Star +

Copa AFF Suzuki - Asia

7:30 a.m. Vietnam vs. Tailandia – YouTube

Superliga Turca – Turquía

9:00 a.m. Yeni Malatyaspor vs. Kayserispor

12:00 p.m. Besiktas vs. Göztepe

Eredivise – Países Bajos

12:45 p.m. PSV vs. G.A. Eagles – Star +

3:00 p.m. Sparta Rotterdam vs. Waalwijk – Star +

Copa Bélgica

12:45 p.m. Anderlecht vs. Kortrijk

3:00 p.m. Club Brujas vs. Leuven

Liga Nacional Apertura - Honduras

8:00 p.m. Real España vs. Olimpia – Tigo Sports, TVC

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, los partidos se podrán sintonizar a través de Star +, Tigo Sports, TVC e incluso a través de streaming por YouTube en el caso de la Copa AFF Susuki de Asia.

SEGUIR LEYENDO