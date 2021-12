¿Por qué será beatificado el papa Juan Pablo I?

John Paul I (born Albino Luciani), 17.10.1912 - 28.9.1978, Pope 1978, half length, 1978,

El Vaticano anunció que la beatificación de Juan Pablo I, quien reinó solo 33 días en 1978, se realizará en la Plaza San Pedro el domingo 4 de setiembre de 2022. Un proceso que inició el papa Francisco en 2017 al aprobarse un decreto que reconoce un milagro por su intercesión y relativo a la curación de una niña argentina.

El pontificado de Albino Luciani fue uno de los más breves cuando después de ser elegido como papa, falleció 33 días después. El milagro, por el cual el desaparecido sumo pontífice será proclamado beato, es debido a una supuesta curación inexplicable de una menor que padecía una patología cerebral grave.

La causa de la canonización de Juan Pablo I se abrió en noviembre de 2003, veinticinco años después de su muerte, y terminó en noviembre de 2017 con el decreto supremo dado por Jorge Mario Bergoglio, quien proclamó las virtudes heroicas de Albino Luciani.

La beatificación, un término que viene del latín beatus (bendito) y facere (hacer), es un reconocimiento que ofrece la iglesia católica y representa la entrada de una persona muerta en el cielo y la capacidad de interceder en favor de las personas que rezan en su nombre. Es una etapa en el proceso de canonización previa a la de santo.

LA NIÑA DEL MILAGRO

Candela Giarda es el nombre de la niña que comenzó a revertir su estado de salud sin explicaciones médicas, en 2011. Ella se encontraba bajo un cuadro severo que incluía “encefalopatía inflamatoria aguda severa, enfermedad epiléptica refractaria maligna, shock séptico”. Tenía muchas crisis epilépticas diarias y un estado séptico causado por una bronconeumonía. Los médicos ya la habían desahuciado.

La madre de Candela conversó con el sacerdote José Dabusti de la parroquia del hospital de Paraná donde estaba internada la menor y el cura le dijo que encomendaría su fe y la vida de la niña a Juan Pablo I.

A la mañana siguiente, Candela comenzó a mejorar y al pasar los días, se recuperó bastante. Incluso, los médicos y las enfermeras estaban sorprendidos cómo la niña se había restablecido. En agosto de 2011 salió de terapia intensiva y en setiembre dejó la clínica.

Fotografía cedida por Candela Giarda, de su archivo familiar, en la que se ve, de izquierda a derecha, a Roxana Sosa; a su hija Candela Giarda, y al sacerdote José Dabusti, en Argentina. EFE/Archivo Familiar Giarda

“¿Si me quedó alguna secuela? No me quedó nada. Estoy bien, más que bien. Son milagros que pasan. Da muchas razones para seguir”, declaró la joven, ahora de 21 años, a la agencia Efe.

Candela tuvo que aprender a comer, caminar y hablar. Poco a poco se fue recuperando; en 2013 cedieron las convulsiones y le quitaron la medicación. En 2014 recuperó el habla y la memoria.

“De cómo fue todo el proceso no me acuerdo nada. Me acuerdo de cuando era chiquita, antes de que me agarrara el virus. Y después no me acuerdo nada”, contó.

El padre Dabusti propuso a Roxana, madre de Candela, enviarle una nota al papa Francisco para explicar su caso. Después de un estudio, el Vaticano aprobó el milagro.

Se espera que la joven y su madre estén presentes en la ceremonia de beatificación en el Vaticano el domingo 4 de setiembre de 2022.

LA MUERTE DE JUAN PABLO I

Albino Luciani tuvo un corto reinado como sumo pontífice. La periodista Stefania Falasca escribió en Papa Luciani, crónica de una muerte sobre la causa de canonización de Juan Pablo I y fue designada vicepresidenta de la fundación creada por Jorge Bergoglio en 2020 para “profundizar en la figura, el pensamiento y las enseñanzas” del desaparecido personaje.

Por su parte, Pia Luciani, sobrina del sumo pontífice, contó que fue la primera en enterarse del deceso de su familiar. “Fui la primera en ser informada porque mi padre, que entonces era presidente de la Cámara de Comercio de Belluno, estaba en Australia. Afortunadamente, antes de ir a Australia había venido a Roma para despedirse de su hermano. Como él no estaba y yo era la hija mayor, me informaron de la muerte de mi tío. Fue un gran shock”, dijo.

Luciani se convertirá en el cuarto papa beatificado por Francisco, tras Pablo VI, en 2014, y Juan XXII y Juan Pablo II, canonizados ese mismo año.

