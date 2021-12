El Agustino: incendio de combi en grifo generó alarma en los vecinos

Foto: Captura Buenos Días Perú

Una combi llegó a un grifo ubicado en el jirón San Carlos en el distrito de El Agustino, durante horas de la noche, necesitaba inflar una llanta, cuando de repente se inicia un incendio en la parte de atrás del vehículo, aparentemente ocurrió debido a un cortocircuito, y los vecinos salieron atemorizados temiendo lo peor ante el suceso.

Estos tuvieron que huir lo más lejos posible temiendo que se trate de una posible deflagración de gas en dicho grifo y no regresaron a sus viviendas hasta que se les avisó que el incidente estaba controlado.

Muchos se quejan de la presencia de este grifo en el jirón San Carlos, pues mencionan que se trata de una zona residencial, donde hay muchas viviendas familiares cerca y que no es la primera vez que un auto se incendia en el grifo, además que el personal no está capacitado para atender este tipo de situaciones, ya que no cuentan con la experiencia suficiente. Han reclamado a Osinergmin, pero les han dicho que este grifo si tiene autorización por lo que no pueden hacer nada.

MENORES DE EDAD GOLPEAN A UNA MUJER PARA ROBARLE SUS PERTENENCIAS

Una mujer se dirigía a su centro de trabajo en horas de la madrugada y tres menores de edad la asaltaron. El hecho se produjo en el distrito de El Agustino. La mujer caminaban por la vereda cuando los sujetos la golpean y patean para quitarle su bolso y sus pertenencias.

La víctima intenta resistirse, pero los sujetos logran arrebatarle sus pertenencias y huyen del lugar. Mientras que la joven intenta alcanzarlos sin éxito. Inclusive para cometer sus fechorías los menores de edad utilizaron un arma de fuego que posteriormente se estableció que era una réplica.

“Nosotros a través de las cámaras de videovigilancia monitoreamos todo el distrito, ahí se aprecia el momento del asalto, por lo que se hace un seguimiento de la fuga de los delincuentes y con el personal de serenazgo es que se logra ubicarlos y capturar a dos de ellos”, detalló el subgerente de seguridad ciudadana del distrito, Alfonso Misha.

Indicó que los menores fueron puestos a disposición de la comisaría de Santoyo y señaló que no es la primera vez que los muchachos son detenidos. “Se trata de la tercera o cuarta”, aseveró.

DELINCUENTE ROBA POR OCTAVA VEZ EL MISMO GRIFO

Un delincuente robaba celulares, billeteras y todo lo que encontraba a su paso, mientras los cliente llenaban combustibles en un grifo en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Una cámara de seguridad registró el momento en el que un ladrón se detiene a observar el interior de una camioneta, para después abrir la puerta del vehículo y robar el celular del chofer en cuestión de minutos.

Una persona que trabajaba en el grifo, se da cuenta de la presencia del delincuente y alerta al conductor. El agraviado reacciona, se sube rápidamente a su auto para ir en busca al delincuente, pero ya era muy tarde.

El robo ocurrió en este grifo ubicado en la cuadra 32 de la avenida Perú en San Martín de Porres (SMP). El administrador del grifo informó que esta sería la octava vez que el sujeto roba bajo la misma modalidad.

Los agentes policiales de la comisaría de Barboncitos ya estarían al tanto de este caso





SEGUIR LEYENDO