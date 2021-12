Pedro Castillo: reacciones en Twitter al pedido de levantar su secreto bancario, tributario y telefónico

Pedro Castillo: reacciones a su decisión de que lo investiguen.

El presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, solicitó este martes, como muestra de su disposición de colaborar con la justicia y en señal de transparencia, el levantamiento de su secreto bancario, tributario y de comunicaciones. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario recalcó que esta medida no tiene precedentes.

“Como muestra de mi total disposición para colaborar con la justicia, y en señal de transparencia, he solicitado de manera voluntaria el levantamiento de mi secreto bancario, tributario y de comunicaciones, una medida que no tiene precedentes”, indicó.

Asimismo, sostuvo que acudió personalmente a la Fiscalía para pedir que se adelante su declaración testimonial para el 28 de diciembre del presente año. “Rechazo de manera enfática haber participado en actos irregulares. Las puertas de Palacio están abiertas para apoyar toda medida que busque aclarar dudas”, recalcó el mandatario.

Esta decisión se produce un día después de que la Fiscalía Anticorrupción iniciara una investigación al presidente al señalarse que habría beneficiado a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), cuyo gerente, Samir Abudayeh, se habría reunido con él en Palacio de Gobierno a la misma hora que lo habría hecho con Karelim López y el gerente de PetroPerú.

En Twitter, aparecieron una serie de reacciones a favor y en contra del pronunciamiento de Castillo. Algunos tuiteros criticaron la medida, ya que consideran que no es efectiva.

“Castillo dice que ha solicitado de manera voluntaria el levantamiento de su secreto bancario y de las comunicaciones, como si las coimas se bancarizaran y tuviera un teléfono a su nombre para hablar con proveedores”, “La ciudadanía está cansada de los políticos corruptos, que ya no se traga el cuento del voluntario levantamiento del secreto bancario, telefónico, tributario, etc, Más aún considerando que se ha tenido el tiempo necesario para ocultar pruebas q te puedan comprometer”, “Señor, a usted le encontraron dinero en efectivo en Palacio, a donde no dejó ingresar ayer a los representantes de la fiscalía”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras que algunos congresistas de Perú Libre se pronunciaron a favor. Katy Ugarte tuiteó: “El #GobiernoDelPueblo no tiene nada que esconder. Saludo el gesto democrático del presidente @PedroCastilloTe al ir personalmente, a la @FiscaliaPeru dejando un oficio solicitando el levantamiento de su secreto bancario, tributario y telefónico”.

Mientras que Kelly Portalatino, en un mensaje similar, escribió: “Qué diferencia con sus antecesores. Nuestro presidente @PedroCastilloTe se dirige a pie a la Fiscalía y pide que se levante su secreto bancario. Mientras otros políticos alargan y entrampan sus procesos, el Presidente pone todo a disposición de la Fiscalía”. Por último, el legislador que renunció recientemente a Perú Libre, Guillermo Bermejo, publicó: “Frente a los ataques turbios de los golpistas y su prensa, frente al extrañismo apuro de la fiscalía con cada crónica perioística, tenemos un presidente que da la cara, va de frente y no se achica”.

A ellos se sumó la congresista de Juntos por el Perú (JP), Isabel Cortez: “El que no debe nada teme: presidente Castillo pide que se levante su secreto bancario, tributario y de comunicaciones, algo que jamás ha hecho ningún presidente de la República en funciones. Eso es transparencia. El plan desestabilizador de la derecha y sus medios no pasará”.

DELITOS

La fiscal anticorrupción Norah Córdova inició acciones contra los funcionarios de Petro-Perú Hugo Chávez Arévalo, Gunther Documet Celis, Muslaim Abusada Sumar y Roger Liy Lion, en calidad de autores; mientras que Karelim López, Gregorio Sáenz Moya y Samir Abudayeh, como cómplices por los presuntos delitos de solusión simple y negociación incompatible en agravio del Estado.

La Fiscal Córdova dispuso poner en conocimiento del despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el relato de reuniones y hechos que implicarían a Pedro Castillo.

“Mediante las reuniones antes detalladas se habrían realizado coordinaciones destinadas a beneficiar a la empresa Heaven Petroleum Operator S.A. con los procesos de selección para la adquisición de combustible tipo Biodiésel B100 a cargo de Petro-Perú”, indica el documento redactado por la fiscal anticorrupción.

Pedro Castillo, según registros de ingresos a Palacio de Gobierno, se reunió en dos oportunidades con Samir Abudayeh, director de Heaven Petroleum Operator S.A., empresa que obtuvo días después un contrato de 74 millones de dólares con Petro-Perú.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que Castillo Terrones podría ser investigado de manera preliminar por los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y negociación incompatible.

En tanto el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que la Fiscalía de la Nación debe investigar preliminarmente al presidente por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible.

