Carlos Gallardo fue censurado por el Congreso: Así fue la votación que lo obliga a renunciar al cargo de ministro de educación

Carlos Gallardo se presentó ante el Congreso de la República

Esta mañana, el Congreso de la República decidió interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, luego que este, sea cuestionado por las irregularidades en la filtración de la Prueba Única Nacional de Evaluación Docente 2021, así como supuestos vínculos con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

Tras debatir por casi dos horas, las diferentes bancadas decidieron censurar a Gallardo con 70 votos a favor, 38 en contra y 7 de los presentes se abstuvieron. Cabe mencionar que en este pleno, participaron en total 118 congresistas.

Luego de conocerse esta decisión del Congreso, el presidente Pedro Castillo, tiene 72 horas para definir quién tomará el cargo de la cartera de Educación. Hasta el momento no hay candidatos voceados.

Como se recuerda, el pasado 15 de diciembre, se reveló que Ynés Gallardo, hija del ministro de Educación, habría filtrado la prueba y se la habría enviado a la parlamentaria Lucinda Vásquez de la bancada Perú Libre. Según el testigo anónimo, aseguró que este examen fue vendido por tres mil y el dinero recaudado iba a ser repartido.

CARLOS GALLARDO SIEMPRE ESTUVO EN LA MIRA

Recordemos que fue el 25 de noviembre, cuando el Congreso de la República aprobó la admisión de la moción Nro. 1132, que propone que el titular del Minedu concurra al Parlamento para ser interpelado. La decisión se adoptó por 53 votos a favor y 51 en contra, y 6 abstenciones.

La medida fue dispuesta por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva Prieto, según citación publicada en el portal web institucional.

“El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que le será comunicado con anticipación, acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse, en ningún caso, antes del tercer día siguiente a la votación ni después del décimo. Si fuera necesario se cita, para este efecto, a una sesión especial”, indica el artículo 83 del Reglamento del Congreso.

Recordemos que los cuestionamientos a Carlos Gallardo, se iniciaron cuando se especuló que el ministro tendría acercamiento a grupos subversivos. Ante esto, el titular de la cartera de Educación, rechazó tajantemente estas especulaciones.

“Yo no pertenezco a Patria Roja. Dicen que soy dirigente de la Fenatep, pero yo soy un profesor cesante que está fuera de las aulas. El Ministerio de Trabajo para acreditar, para autorizar la legitimidad de un sindicato, tiene que tener a personas que están en las aulas. Yo he estado en las aulas anteriormente pero no estoy ahora. Yo no tengo vínculo laboral”, manifestó a la prensa en su defensa.

SUTEP PIDIÓ SU RENUNCIA

Tras conocerse que, durante el proceso de nombramiento a profesores del Perú, el examen fue filtrado de manera ilícita, el ministro Carlos Gallardo estuvo en la mira, ya que el Minedu tuvo la responsabilidad del manejo de estas evaluaciones.

Luego de que el ministro fuera señalado por esta acción, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), solicitó de inmediato la salida del ministro Gallardo.

“El Sutep ha pedido a la Presidencia del Consejo de ministros la inmediata destitución del ministro Gallardo y sus viceministros por su responsabilidad política como conductores de un proceso corrupto”, se puede leer en la misiva.

SEGUIR LEYENDO