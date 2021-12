Tres sismos remecieron al país esta madrugada, según el IGP

A las 00:28 a.m. del lunes 20 de diciembre se registró el primer movimiento telúrico de la noche, el cual tuvo como epicentro la provincia de Caylloma en Arequipa y una intensidad de 3.5 y una profundidad de 11 km. Minutos más tarde, a las 01:47 a.m. se volvió a registrar un nuevo sismo en la misma provincia de la misma intensidad. Antes de las tres de la mañana, a las 02:51 a.m., el IGP reportó un movimiento desde Zarumilla, Tumbes, el cual tuvo 4.2 de magnitud y 60 km de profundidad.

Tres sismos remecieron al país esta madrugada, según el IGP

Hace poco más de dos semanas, la misma región de Amazonas fue víctima de un terrible terremoto de 7.5. Por ello, es importante que la población se encuentre preparada en caso de cualquier desastre mayor. Las autoridades recomiendan que cada familia guarde consigo una mochila de emergencia, la cual debería estar al alcance al momento de evacuar la vivienda.

Esta medida de precaución es importante para la supervivencia en medio de eventos inesperados como un terremoto, inundaciones o desplazamientos. Se recomienda que no debe pesar más de 20 kilos, que conserve implementos específicos según las necesidades de cada familia y que solo la integren artículos que aseguren la supervivencia.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda incluir artículos de higiene como gel antibacterial, papel higiénico, toallas y paños húmedos. Además, deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, bebidas y alimentos no perecibles, ropa y abrigo, dinero en efectivo, equipos de comunicación y artículos varios como bolsas, recipientes, cuchillas, cuerdas, encendedor, entre otros. Se estima que el contenido de toda la mochila debería cubrir las necesidades del grupo por lo menos hasta cuatro días después de ocurrido el desastre.

LECCIÓN NO APRENDIDA

Cada vez que ocurre un fuerte movimiento telúrico en cualquier parte de nuestro país, nos topamos con la triste realidad de que no estamos del todo preparados para afrontar críticas situaciones como esta, lo cual pone en riesgo la vida de muchas personas y afecta a la de muchas otras. El INDECI dedica sus esfuerzos a brindarle a la población la información necesaria para que durante un evento inesperado, esta pueda reaccionar de la manera más adecuada.

En el caso de los sismos, la entidad solicita que nos preparemos participando de los simulacros establecidos por los centros de trabajo o estudio, así como aquellos programados a nivel nacional. Esto permitirá que conozcamos la zona en que nos desplazamos y podamos ubicar las zonas seguras en caso de emergencia.

Como siempre, es importante mantener la calma y transmitirla a todos aquellos que nos rodean. Muchas veces, tras la aparición de un movimiento telúrico, las personas tienden a contactarse con sus familiares a través de una llamada celular. Para evitar que las redes colapsen y todos puedan conocer el estado de sus seres queridos, INDECI solicita enviar únicamente mensajes de texto. Es importante recordar que el 105 es el número de la policía, 116 de los bomberos y 106 del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU)

Dado que todavía nos encontramos atravesando la pandemia de la COVID-19 se deben tomar precauciones respecto a las medidas ya establecidas. La evacuación con doble mascarilla y la correcta forma del tosido y estornudo son datos importantes que recordar. Se debe evitar en todo momento el contacto entre las personas ubicadas en zonas seguras y procurar llevar consigo la medicación necesaria según el paciente. Finalmente, el INDECI recomienda a la población organizarse en sus respectivos hogares y realizar simulacros de evacuación para ejercitar los procedimientos de evacuación ante sismos de gran magnitud.

SEGUIR LEYENDO