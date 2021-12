Universitario: Yuriel Celi figura como opción en el cuadro ‘crema’ para la bolsa de minutos

Yuriel Celi terminó contrato con Cantolao y aún no se conoce donde jugará l Foto:@sub17Peru2019

Los caminos de Universitario de Deportes y Yuriel Celi se vuelven a cruzar. Temporadas atrás, el atacante pudo llegar al cuadro ‘crema’, pero aún tenía contrato con Academia Cantolao. Ahora el presente es distinto. La ‘U’ necesita jugadores de la categoría 2002 para la bolsa de minutos y el joven habilidoso cumple con los requisitos. No obstante, Gregorio Pérez y compañía estarían analizando otras incorporaciones.

“Yuriel Celi ha entrado en la órbita de Universitario de Deportes, suma en bolsa y su nombre ha sido acercado al comando técnico. No está definido, pero está en evaluación”, informó Andrea Clase, periodista de RPP Deportes. Por el momento no ha habido propuesta formal por el futbolista.

¿Cuál es la actualidad de Celi? El ‘Delfín’ decidió no renovar su contrato y le pidió que busque un nuevo rumbo. Esto se debe a que durante este año, estuvo involucrado en escándalos extradeportivos. Eso habría causado la incomodidad en los directivos del club. Esta temporada no pudo consolidar lo hecho anteriormente, alternó en 18 partidos y anotó dos goles.

Su último partido con Cantolao fue el 30 de octubre ante Mannucci.

GREGORIO PÉREZ SOBRE LA BOLSA

Esta mañana, justamente, el entrenador ‘merengue’ habló sobre el mantener la bolsa de minutos para la Liga 1 2022. El uruguayo se mostró preocupado porque dentro de su planificación no estaba incluir futbolistas Sub20. Como en reiteradas ocasiones ha comentado, él considera que esta regla no ayuda en el crecimiento de nuevas promesas porque apresuran su formación y después de jugar una temporada, son dejados de lado.

“Hubo comunicación oficial de todos los clubes sobre que no iba a haber bolsa de minutos, nuestra administración lo trasladó al comando técnico. También con otros colegas hablamos de que no iba a haber”, fueron las palabras de ‘Goyo’ para ‘Fútbol Como Cancha’.

‘CHALACA’ GÓNZALES SOBRE CELI

“Yo tuve a Carlos ‘Kukín’ Flores, creo que con Celi se perdió la oportunidad de enviarlo a Europa o al extranjero. Pudo irse a Argentina, pero por temas económicos no se concretó el fichaje. Celi no va a terminar su proceso de formación en el Perú. Acá va a terminar mal. No lo conozco tanto (a Celi). De todos modos, si Celi no va al extranjero, no creo que acabe como ‘Kukín’, pero sí como Reimond Manco.‘Kukín’ es incomparable. Celi tiene que irse cuanto antes, ya debió irse el año pasado”, aseguró el técnico de menores en declaraciones al diario El Comercio.

