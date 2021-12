“Spider-Man: No Way Home”: ciberdelincuentes aprovechan estreno para robar información personal y bancaria

Ciberdelincuentes aprovechan furor de la nueva película de SpiderMan para robar información bancaria y personal: Composición: Infobae.

El robo cibernético sigue al acecho en estas temporadas navideñas. Incluso con el estreno de la tan esperada película “Spiderman: “No Way Home”, en el que los ciberdelincuentes se han aprovechado de la expectativa de los fans del arácnido héroe para difundir programas maliciosos (malware) con el fin de robar datos personales e información bancaria a través de engaños y estafas online.

Los investigadores de la empresa especializada en ciberseguridad Kaspersky identificaron un incremento en la actividad de los estafadores previo al estreno de la película. La modalidad más usada es el phishing. Los expertos encontraron numerosos sitios web configurados para robar información bancaria de los fanáticos.

Estas páginas fraudulentas engañan a los usuarios para que registren e ingresen información de su tarjeta de crédito con la falsa promesa de visualizar la película antes de la fecha de estreno. Con esta información, los ciberdelincuentes cargan el monto a las tarjetas proporcionadas y recopilan información financiera de los usuarios.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS CAMPAÑAS DE PHISHING?

Como solución y para que las páginas falsas resulten aún más atractivas para los fanáticos, los estafadores no se limitan a usar carteles oficiales de la película, sino ilustraciones de fans (fan art) que muestran a todos los actores de Spider-Man.

“Las expectativas de los fanáticos están por las nubes en este momento, posiblemente más que con cualquier otra película. Sin pensar en la ciberseguridad, las personas se dejan llevar por el interés en descubrir los secretos de la cinta de estreno, y los estafadores usan esta curiosidad a su favor”, comentó Tatyana Shcherbakova, experta en seguridad de Kaspersky, a Agencia Andina.

OTRAS FORMAS DE CIBERATAQUE

Los usuarios no solo caen en este engaño al intentar ver el estreno de “Spiderman: No Way Home” en línea, sino que también al encontrar falsos links de descarga de la cinta. En la mayoría de casos analizados por los investigadores de Kaspersky descubrieron softwares maliciosos como downloaders que tenían la capacidad de instalar programas no deseados.

Los expertos también identificaron varios tipos de adware y troyanos, programas maliciosos que permite a los ciberdelincuentes recopilar información, modificar datos o interrumpir el funcionamiento de las computadoras.

Para evitar ser víctima de estas modalidades de ciberestafa, puedes seguir las siguientes recomendaciones :

- Evita abrir enlaces que prometen la visualización de películas o series de televisión antes del estreno oficial. Si tienes dudas sobre la autenticidad del contenido, consulta con un proveedor de entretenimiento.

- Siempre verifica la autenticidad de un sitio web antes de ingresar tus datos personales e información bancaria.

- Utiliza solo páginas web oficiales y confiables para ver o descargar películas. Para asegurarte puedes verificar los formatos de la URL y la ortografía del nombre de la empresa.

- Presta atención a las extensiones de los archivos que descargues. Los archivos de video nunca tienen una extensión .exe o .msi.

LO QUE DIJO CHECKPOINT SOFTWARE EN NOVIEMBRE SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA

“En 2021, los ciberdelincuentes adaptaron su estrategia de ataque para explotar los mandatos de vacunación, las elecciones y el cambio al trabajo híbrido, para apuntar a las cadenas de suministro y redes de las organizaciones para lograr la máxima interrupción”, dijo Maya Horowitz, vicepresidenta de investigación de Check Point Software.

Por otro lado, las predicciones de seguridad cibernética de Check Point Software para 2022 cubren desarrollos relacionados a nivel mundial; malware, privacidad y ciberconflictos; y predicciones de ciberseguridad tecnológica.

(Con información de Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO