Test viral: ¿Qué carro debe pasar de primero?

Test viral. (Foto: Captura)

Los test virales circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestras personalidades. ¿Te animas a resolver la prueba a continuación? Estas pruebas psicológicas son entretenidas y han generado mayor interés por la llegada de la pandemia.

Esta vez se trata de una imagen con tres autos en distintas posiciones para avanzar. Debes elegir según lo que consideres, si ya has manejado puede que se te haga un poco más fácil, si nunca lo has hecho, entonces hazlo conforme a tu criterio. Píénsalo bien porque el carro que elijas podría darte una definición exacta de qué tan bien conoces la reglas de conducción. El resultado te sorprenderá y a su vez te educará y sería bueno que lo tomes en cuenta. Piensa, analiza y elige bien porque más abajo te mostraremos los resultados del test viral. No vale arrepentirse.

Esta imagen y pregunta han revolucionado todas las redes sociales y muchas personas no han podido dar con la respuesta correcta, pero ¿podrás lograrlo? Ahora lo averiguaremos.

ESTAS SON LAS PREGUNTAS QUE DEBES RESPONDER

¿Qué auto debe pasar primero, según las normas de tránsito? Esta imagen no solo se volvió viral, sino que además causó un gran debate entre los usuarios de Twitter.

Definitivamente, lo que más llamó la atención fue el sin número de respuestas con justificaciones muy confusas y en varios muchos casos incorrectas. La revolución llegó a tal punto que muchos expertos en sistemas de tránsito se pronunciaron y dieron respuesta a la interrogante. De hecho, también fue una oportunidad para educar a los conductores de vehículos con la respuesta correcta.

Esta es la imagen que debes evaluar.

Test viral. (Foto: Captura)

UNA PREGUNTA CONFUSA PARA MUCHOS

La página que inició con toda esta travesía viral fue el usuario Derecho en Zapatillas en Twitter (@dzapatillas). Lo hizo publicando la imagen en su red social, en la que obtuvo una fuerte interacción, siendo compartido, comentado y reposteado por miles de usuarios.

La pregunta que acompañó a la publicación es la siguiente: “¿Cuál de estos vehículos deben pasar primero? ¡Si sabes — genial! Si no es así, entonces vale la pena repasar las reglas y quedarte ya que aquí te daremos la respuesta correcta según vialidad”, se lee.

La idea de esta imagen no era que respondieran a la pregunta de forma correcta, sino dejar expuestos los pocos conocimientos sobre las normas de tránsito de muchos conductores. Como consecuencia, quedó en evidencia la falta de conocimientos sobre las reglas viales.

ESTA ES LA RESPUESTA CORRECTA

Si estás aquí es porque quiere conocer la respuesta y puede que estés seguro o no de tu elección. En la imagen podemos ver que se trata de una intersección de tres vías, conocida comúnmente como intersección o esquina en “T” . Otro detalle a tomar en cuenta es que en ninguna parte de la imagen hay señalizaciones que digan ‘ALTO’ o ‘PARE’, sino de ceder el paso.

El automóvil n.º 1 y el n.º 3 quieren girar a la izquierda en sentido transversal, mientras que el n.º 2 viaja en dirección opuesta.

Por lo tanto, el automóvil n.º 3 debe esperar a que pase el vehículo n.º 2 y recién girar.

Mientras tanto, el vehículo n.º 1 debe esperar a que el n.º 3 complete su giro.

Además, si hay algún peatón o ciclista que viaja por la vía transversal los vehículos también deben esperar, puesto que ellos tienen prioridad de tránsito.

Si acertaste con la respuesta entonces eres un conductor que conoce muy bien las reglas de tránsito.

SEGUIR LEYENDO