Programación de partidos de hoy, jueves 16 de diciembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Vuelven las ligas europeas más importantes con partidos de la Premier League, una fecha más de la Copa del Rey y más. Entre los encuentro más esperados están el Chelsea vs. Everton y Liverpool vs. Newcastle en la Premier League. Además, hoy es la sexta jornada de la Champions League Femenina, entre sus duelos más esperados están el del Real Madrid vs. Zhytlobud y PSG vs. Breidablik.

Por otro lado, el Al Hilal de André Carrillo se encontrará con el Al Nasr Riyadh por la Saudi Professional League.

Saudi Professional League - Arabia

7:15 a.m. Al Hilal vs. Al Nasr Riyadh

Champions League Femenina

12:45 p.m. PSG vs. Breidablik

12:45 p.m. Real Madrid vs. Zhytlobud

3:00 p.m. Juventus vs. Servette

3:00 p.m. Wolfsburgo vs. Chelsea

Copa del Rey - España

1:00 p.m. Arenteiro vs. Valencia – DirecTV Sports 612 y 1612

1:00 p.m. CF Talavera vs. Real Betis – DirecTV Sports 1613

1:00 p.m. Llanera vs. Mallorca – DirecTV Sports 614 y 1614

3:00 p.m. Deportivo La Coruña vs. Osasuna – DirecTV Sports 612 y 1612

3:00 p.m. Alavés vs. Getafe – DirecTV Sports 610 y 1610

3:00 p.m. Albaceta vs. Cádiz – DirecTV Sports 614 y 1614

Taca de Portugal

3:15 p.m. Boavista vs. SC Braga

Liga BetPlay (cuadrangular) – Colombia

7:45 p.m. Millonarios vs. América de Cali – Win Sports

7:45 p.m. Tolima vs. Alianza Petrolera – Win Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, los partidos de la Copa de Rey de España se podrán sintonizar a través de DirecTV Sports en los canales 610, 612, 614, 1610, 1612 y 1614.

