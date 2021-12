Hernando de Soto envía carta a Pedro Castillo para ayudarlo a gobernar y superar la crisis política

Hernando de Soto busca aconsejar a Pedro Castillo.

Hernando de Soto, excandidato presidencial por Avanza País, le entregó ayer al mandatario Pedro Castillo una serie de consejos con el objetivo de ayudarlo a mejorar la actual situación política que se vive en el país.

En total, De Soto envió un oficio a Palacio de Gobierno con 15 recomendaciones para afrontar la crisis de gobernabilidad que sufre el gobierno del profesor cajamarquino, llena de serias acusaciones aún sin resolver.

“La carta le cita una serie de ejemplos de cosas que lo agobian a él y al país que son incumplimientos constitucionales. Si no es comunista como yo creo que no es, lo importante es que está siendo útil para diseñar una constitución que sería en su mayoría (elaborada) por personas que son notoriamente comunistas”, explicó en una entrevista para Canal N.

En ese sentir, el economista afirmó que el presidente Castillo “no entiende lo peligroso” que es conseguir una “nueva Constitución”, “al igual que el círculo vicioso de vacancias, disoluciones y censuras improvisas que sufrimos hace más de un lustro”.

“En caso de que no quiera que su gobierno siga siendo una fábrica de problemas, no pierda tiempo y, en una ceremonia pública, jure solemnemente sobre la actual Constitución y no como usted hizo sobre una inexistente, es decir, sobre nada”, acotó.

“Esto le permitirá, progresivamente, aumentar su legitimidad para hacer cumplir las leyes, ya que ésta no provendrá de unos centenares de ronderos del norte, sino de la Carta Magna, que no es otra cosa que el contrato social formal que usted tendría con 33 millones de peruanos”, agregó.

La misiva fue publicada en la web oficial de Hernando de Soto y se divide en tres secciones: 1) Infracciones constitucionales relativas al primer puente que une al Perú con la economía global moderna: el llamado Consenso de Washington. 2) “Infracciones constitucionales relativas al segundo puente que vincula y protege a la economía popular peruana dentro de la economía global: el llamado Consenso por la Globalización Justa”. 3) infracciones constitucionales relativas a la Seguridad y Defensa Nacional.

El primer apartado advierte que cambiar la Economía Social de Mercado del país por una Economía de Estado que regule el mercado puede ser nocivo para los peruanos, así como la intervención de TLCs y la estatización de sectores estratégicos.

En cuanto al segundo punto, De Soto se centró que en los riesgos que significaría explotar y administrar a través del Estado todos los recursos peruanos, así como ceder la soberanía del Estado Peruano sobre el subsuelo a organizaciones locales.

La tercera parte de consejos se refirió a las infracciones constitucionales relacionadas a la Seguridad y Defensa Nacional. Allí, el excandidato presidencial relaciona lo perjudicial que es para el Ejecutivo haber posicionado en altos mandos a personas vinculadas con Sendero Luminoso, al igual que haber manipulado los ascensos de las Fuerzas Armadas.

A lo largo de la lista, Hernando de Soto expresó que Pedro Castillo ha abierto las puertas a directivos antidemocráticos como dirigentes cubanos y venezolanos al igual que Evo Morales y su proyecto político transnacional Runasur.

Comparto mi carta a @PedroCastilloTe recibida hace instantes en Palacio con #soluciones q van más allá del círculo vicioso de aniquilamientos políticos (#vacancia,#disolución,#censura) que cada día nos acercan más a un estallido social y económico. https://t.co/2J2BpG1kLz pic.twitter.com/yFYgLmBzrX — Hernando de Soto (@HDeSotoPeru) December 15, 2021

