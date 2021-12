Minsa: Carnet de vacunación no es obligatorio en actividades económicas que se desarrollen al aire libre

Minsa: Carnet de vacunación no es obligatorio en actividades al aire libre. Foto: Andina.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, anunció que el carnet de vacunación contra la COVID-19 no será obligatorio para desarrollar actividades económicas al aire libre , sin embargo, precisó que es indispensable que quienes laboren en espacios abiertos también tengan inmunización completa.

“Las actividades económicas que se realizan en espacios abiertos, como la agricultura, por ejemplo, constituyen excepciones a la norma, ya que la posibilidad de contagiarse es mucho menor. En esos casos no es imprescindible (la inmunización), aunque sí es recomendable y el Ministerio de Salud lo señala”, aseveró el ministro de Salud, aunque no precisó cuando se oficializará la lista de actividades económicas al aire libre en que no será necesario presentar el carnet de vacunación.

Cevallos agregó que puede haber excepciones en algunas empresas, según su situación, y que los distintos casos pueden ser gestionados con el Ministerio de Trabajo.

Estas declaraciones las brindó en el marco de la difusión del Decreto Supremo Nº 179-2021-PCM que establece que a partir del 10 de diciembre todas las personas mayores de 18 años deben presentar su carné de vacunación contra la covid-19, con inmunización completa, para ingresar a espacios cerrados.

“Debemos estar vacunados cuando tenemos que compartir espacios cerrados; de lo contrario, los casos de covid-19 se pueden disparar. La experiencia del año pasado nos indica que justamente fue luego de las fiestas de fin de año cuando empezó la segunda ola, la cual generó 13 mil muertos en el país”, remarcó en entrevista con RPP.

En esa línea, precisó que los trabajadores que laboran en ambientes cerrados y deben compartir sus actividades con más de 10 personas están en una situación diferente, en la que todos requieren garantizar una protección colectiva.

CARNET SERÁ OBLIGATORIO PARA

- Ingresar a espacios públicos cerrados: centros comerciales, restaurantes, teatros, conciertos, cines u otros.

- Realizar viajes interprovinciales vía transporte aéreo o terrestre. De no tener las dosis completas, otra opción solo para este caso es presentar una prueba molecular negativa tomada con 48 horas de anticipación.

- Trabajar en servicio de delivery

- Trabajar de forma presencial en centros laborales con más de 10 trabajadores.

LUGARES CERRADOS DONDE SE DEBERÁ PRESENTAR CARNET DE VACUNACIÓN

Los espacios cerrados donde se exigirá la presentación del carnet de vacunación, así como sus porcentajes máximos de aforo, son los siguientes:

Nivel de alerta moderado:

-Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 80%

-Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 80%

-Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen menos de 200 metros cuadrados en zonas internas: 80%

-Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas: 100%

-Casinos y tragamonedas: 50%

-Cines y artes escénicas: 80%

-Bancos y otras entidades financieras: 80%

-Templos y lugares de culto: 80%

-Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 80%

-Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 80%

-Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 80%

-Eventos empresariales y profesionales: 80%

-Peluquería y Barbería: 60%

-Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 60%

-Coliseos (vacunados con 2 dosis):40%

-Gimnasios: 60%

Nivel de alerta alto:

-Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados:40%

-Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 50%

-Restaurantes y afines en zonas internas: 50%

-Casinos y tragamonedas: 40%

-Cines y artes escénicas: 40%

-Bancos y otras entidades financieras: 60%

-Templos y lugares de culto: 40%

-Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 50%

-Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 50%

-Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 50%

-Eventos empresariales y profesionales: 50%

-Peluquería y Barbería: 50%

-Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 40%

-Coliseos: 0%

-Gimnasios: 40%

