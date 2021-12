Día del motociclista: Se realizará caravana motera, test-drive de motocicletas y diferentes sorteos

Foto: Difusión

Todos los años, este primer domingo de diciembre, los amantes de las motos celebran el Día del Motociclista, una fecha que cada vez convoca a más personas a participar de diferentes actividades junto con otros aficionados de las dos ruedas.

Este fin de semana no será la excepción, pues la ASMOPE (Asociación de Motociclistas del Perú) está organizando un evento para reunir a todos los moteros, miembros de clubes e independientes, en un espacio donde encontrarán sorteos, test drive de motocicletas, entre otros. La cita es este domingo 5 de diciembre en el Centro de Convenciones 26.5 ubicado en el Km 26.5 de la Panamericana Sur a partir del mediodía.

Para llegar, se están organizando diferentes puntos de pre-concentración, uno de ellos es la sede de Yamaha en su sucursal ubicada en Surquillo (Av. República de Panamá 4344) desde las 8:30 a.m. Además habrán diferentes test drive de motos de marcas conocidas para que puedan probarse.

Si eres un amante de las motos, esta es una oportunidad única para compartir tu pasión con más fanáticos como tú y disfrutar con los sorteos y actividades que se han planeado.

CONSEJOS PARA ELEGIR TU PRIMERA MOTO

Saber cómo elegir una moto o cuál es la moto indicada una vez que has obtenido tu carnet de conducir y has examinado las posibilidades que te ofrece el mercado, no es tarea fácil. La moto es una excelente opción si buscas un medio de transporte eficiente y económico, pero a pesar de eso requiere de una inversión de dinero importante, por lo que es necesario aclarar el panorama antes de dar el paso de adquirir una. Hay infinidad de tipos y marcas de moto, y la elección puede convertirse en muy complicada, por lo que debes tomártelo con calma y analizar bien todas las posibilidades. Si tu elección es errónea puede suponer una pérdida de dinero y además una experiencia poco agradable que te ahuyente de este mundo, mientras que la moto apropiada e ideal significará exactamente lo contrario y la que sí disfrutarás cada día.

Al buscar una moto hay que tener cuidado con los “amores a primera vista”, es fácil enamorarse rápidamente de una moto que posiblemente no sea ni lo que necesites ni lo que te convenga, así que es mejor tener en cuenta los siguientes factores para saber cómo escoger una moto y así hacerlo correctamente:

¿QUÉ USO VAS A DAR A LA MOTO?

Este es quizá el factor más importante y que antes determinará qué tipo de moto te deberías comprar, dependiendo de tus necesidades así debería ser tu futura moto. Lo primero en lo que has de pensar es en el uso que le vas a dar, si va a ser tu vehículo a diario, para ir a trabajar o a estudiar, o si sólo un elemento de ocio para ocasiones puntuales o fines de semana. Piensa además si irás solo o con pasajero para tener en cuenta su confort.

PARA CIUDAD, LA SCOOTER

Si tu entorno es el centro de la ciudad, ese y sólo ese, un scooter siempre es la opción más económica, cómoda y práctica. Son fáciles de manejar, automáticos, de mantenimiento limitado y ofrecen buena capacidad de carga. Auténticas herramientas para el día a día y el mercado ofrece diferentes tipos dependiendo de las necesidades.

USO MIXTO

Si cada día combinas ciudad y carretera una moto ligera de cilindrada media, cómoda como podría ser una de tipo naked o custom, se ajustaría a tus necesidades. Con ella el abanico de posibilidades aumenta y también cubriría los fines de semana de ocio.

USO ESPONTÁNEO

Si el uso de tu moto se va a limitar a tus días libres o vacaciones y viajes puedes pensar en motos mayores y más pesadas. Las opciones crecen y puedes plantearte una naked, una custom, una turismo, una deportiva o incluso una trail si además quieres darle algo de uso off-road. Todo dependerá de tu experiencia, de tu tipo de conducción y hasta dónde quieres llegar con ella.

¿MOTO PARA EXPERTOS O PRINCIPIANTES?

La moto que más te conviene depende directamente de tu nivel de experiencia con estos vehículos. Factores como el tamaño del motor, las prestaciones, el peso o el tipo de moto serán unos u otros según el tiempo que lleves en moto.

MOTO PARA PRINCIPIANTE

Si van a ser tus primeros pasos como principiante en moto busca una moto ligera y no muy alta, tu confianza aumentará si puedes poner sin problema los dos pies en el suelo, con un motor no mayor de 600cc y una potencia de no más de 70CV. Mucho mejor aún si empiezas con una de 250cc. Coger confianza y aprender poco a poco es fundamental, así el día que des el salto a una moto mayor la apreciarás y disfrutarás mucho más.

MOTO PARA EXPERTOS

Si ya llevas unos años en moto y cuentas con una amplia experiencia tienes un mercado muy amplio donde elegir, pero aún así no sobreestimes tu habilidad, hay auténticos cohetes con dos ruedas que requieren su tiempo.

ELIGE UNA MOTO QUE TE GUSTE

Escoger una moto que se adapte a tu perfil es lo primero a tener en cuenta, pero tan importante como eso es que la elegida sea una moto que te guste, una de la que te sientas orgulloso. El mundo de las dos ruedas es especialmente pasional, la moto perfecta es la que cumple con tus necesidades y, además, la que te hace feliz con sólo verla cada día. Si eres una persona a la que le fascina el cuero y las motos tipo chopper, no te sentirás a gusto en un scooter y, si siempre te ha gustado más la ciudad que el campo, una moto de trial no te servirá para nada… Analiza lo que te gusta y obtendrás las respuestas que necesitas.





