Cinco recomendaciones para relacionarnos con quienes tienen discapacidad motriz o cognitiva

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: es importante fomentar una cultura de respeto, empatía y escucha activa.

Pese a que en el Perú hay más de 350 mil personas con algún tipo de discapacidad motriz o cognitiva, continuamente se presentan dificultades y brechas tanto en la interacción como en la capacidad de relacionarlos. Ayer se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha propicia para aprender más sobre el tema.

Lizzeth Juárez, licenciada en psicología del Instituto Carrión, nos comenta cuál es la manera adecuada de interactuar con personas con algún tipo de discapacidad:

1. No centres la atención en su discapacidad: Más allá del tipo de discapacidad que pueda tener, existe una persona que no necesita que se la recuerden en todo momento.

2. Dirígete a él o ella: Algunas personas con discapacidad necesitan de un acompañante para realizar sus tareas diarias. Sin embargo, esto no quiere decir que necesiten siempre ayuda para interactuar con otras personas, por lo que pasarlos por alto y dirigirse a su acompañante puede resultar incómodo y hasta afectar su autoestima.

3. Utiliza un lenguaje sencillo: Esto es muy importante, pero sin caer en lo infantil y forzado. No estamos hablando con un niño o niña.

4. Evita los juicios de valor: Muchas veces creemos que una persona, solo por el hecho de tener algún tipo de discapacidad, no puede hacer muchas tareas de manera autónoma o simplemente no prestamos atención a sus opiniones o sentimientos. Esto es un error porque debemos recordar que la discapacidad no es sinónimo de incapacidad en ningún sentido.

5. Evita ciertos comportamientos o frases: Tú no puedes, no sabes, será muy difícil para ti, son algunas frases que debemos erradicar si queremos relacionarnos de manera adecuada con una persona con discapacidad.

La especialista del Instituto Carrión también comentó que, en el Perú, no se han realizado o creado estrategias que fomenten la inclusión de las personas con discapacidad, por ello es importante que todos pongamos de nuestra parte mostrando una actitud basada en el respeto, la empatía y la escucha activa para lograr mejorar el diálogo y la interacción entre todos.

(Con información de Agencia Andina)

