Paolo Guerrero a corazón abierto: el rechazo a Alianza Lima, su lesión y la posibilidad de Boca Juniors

Peru's forward Paolo Guerrero reacts during the Russia 2018 World Cup Group C football match between Peru and Denmark at the Mordovia Arena in Saransk on June 16, 2018. / AFP PHOTO / Filippo MONTEFORTE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - NO MOBILE PUSH ALERTS/DOWNLOADS

Paolo Guerrero salió al frente para hablar de su presente futbolístico. Como se sabe, el delantero se encuentra sin equipo mientras se recupera de una lesión a la rodilla que no le permitió estar al 100% con la selección peruana. También tocó el tema Alianza Lima y Boca Juniors. ¡A corazón abierto!

Primero, el capitán de la ‘bicolor’ explicó por qué señaló que todavía no piensa en volver a Alianza Lima para el 2022, algo que generó todo tipo de comentarios por parte de la prensa local y los hinchas ‘blanquiazules’.

“Yo soy hincha de Alianza, ¿cómo no voy a querer regresar? Mucha gente dice: ‘no, ya vas a regresar viejo, no sé qué’ . Yo me cuido. Quiero hacerle entender a todos que yo me cuido mucho para jugar en alto nivel y cuando venga a Alianza voy a estar para jugar”, señaló Paolo Guerrero en entrevista para el El Comercio.

“Tengo propuestas del extranjero . Venir a Alianza me motiva mucho, no es que la descarto, pero tengo que analizar. Vivo en Brasil, mi último equipo ha sido un equipo brasileño. Por lo que tengo entendido tengo propuestas de otros clubes, pero vamos a ver, no descarto venir a Alianza en un momento, pero yo ahora estoy concentrado en recuperarme al cien por ciento porque quiero volver a jugar y volver a jugar bien”, apuntó el ‘Depredador’.

Asimismo, el goleador tocó el tema de su lesión. “Yo tengo un problema, el cual lo tengo que resolver. No estoy lesionado, pero tengo que hacer un esfuerzo a mi pierna para que mi rodilla me pueda cargar bien y jugar nuevamente en el alto nivel”, indicó.

Foto: Instagram de Paolo Guerrero

El delantero tiene como objetivo los dos últimos partidos (Uruguay y Paraguay) de la selección peruana en Eliminatorias “Me estoy recuperando para jugar y jugar bien. Quiero estar en el alto nivel para competir”, dijo.

Por otro lado, Paolo Guerrero respondió por el interés de Boca Juniors. “Yo no descarto ninguna posibilidad. Me preguntan de Boca, el cual tengo mucha admiración, pero yo no descarto ninguna posibilidad. Me encuentro recuperándome para volver a jugar sin tener problemas en el alto nivel”, cerró.

Según trascendió, Juan Román Riquelme estuvo al pendiente de la recuperación de Paolo Guerrero, pues lo quiso para el otro año. Pero todo se habría caído tras la evaluación. Igual, cualquier cosa puede pasar más adelante.

SEGUIR LEYENDO: