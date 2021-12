Programación de partidos de hoy, jueves 02 de diciembre EN VIVO: horarios y canales de TV para ver en directo

Soccer Football - Champions League - Group F - Atalanta v Manchester United - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - November 2, 2021 Manchester United's Cristiano Ronaldo celebrates scoring their first goal with Marcus Rashford REUTERS/Alberto Lingria

Hoy es un día con varios partidos en el mundo del deporte rey, por eso te damos la programación, canales y horarios en los que podrás seguir en vivo el minuto a minuto de estos eventos deportivos.

Hay cita con algunas de las ligas europeas más importantes con partidos de la Serie A y la Premier League. Entre los encuentros más esperados están los partidos de Manchester United vs. Arsenal por la Premier League y Lazio vs. Udinese en la Serie A. Además, hoy termina la primera ronda de la Copa del Rey en España, uno de los encuentros más esperados es el de Guijuelo vs. Rayo Vallecano.

Latinoamérica no se queda atrás, ya que hoy hay duelos de la Liga MX de México y el Brasileirao en Brasil. Entre los encuentros más esperados están el de Gremio vs. Sao Paulo por el Brasileirao y el de Pumas UANL vs. Atlas de Anderson Santamaría por semifinales en la Liga MX.

Serie A – Italia

12:30 p.m. Torino vs. Empoli – Star +, ESPN 4

2:45 p.m. Lazio vs. Udinese – Star +

Copa del Rey - España

1:00 p.m. Guijuelo vs. Rayo Vallecano – DirecTV Sports

1:00 p.m. San Agustín Guadalix vs. Osasuan – DirecTV Sports

1:00 p.m. Huracán Melilla vs. Levante – DirecTV Sports

1:30 a.m. Utrillas vs. Valencia CF – DirecTV Sports

2:00 p.m. SD Leica vs. Elche – DirecTV Sports

3:00 p.m. Villa de Fortuna vs. Cádiz FC – DirecTV Sports

Premier League – Inglaterra

2:30 p.m. Tottenham vs. Brentford – Star +, ESPN 2

3:15 p.m. Manchester United vs. Arsenal – Star +, ESPN

Brasileirao – Brasil

4:00 p.m. Bahía vs. Atlético Mineiro – Fanatiz

6:00 p.m. Gremio vs. Sao Paulo – Fanatiz

Liga MX – México

8:00 p.m. Pumas UANL vs. Atlas – DirecTV Sports

CANALES PARA SINTONIZAR

Como se puede ver, puedes sintonizar la mayoría de encuentros internacionales a través de Star +, ESPN, ESPN 2 y 4, DirecTV Sports y Fanatiz.

