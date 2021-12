Carlos Ascues tras fichar por la César Vallejo: “Ya he madurado”

Carlos Ascues jugó en el Wolfburgo de la Bundesliga. Foto: Copa Libertadores.

Carlos Ascues en un futbolista que se ha relacionado mucho con las fiestas, indisciplinas, castigos y suspensiones en sus clubes, acciones que no le han permitido jugar en su mejor nivel en los últimos años. El mediocampista, que destacó en algún momento en la selección peruana, tendrá una nueva oportunidad bajo la tutela de ‘Chemo’ del Solar en la Universidad César Vallejo, equipo que lo fichó por todo el 2022.

Sus años irregulares, llevaron a ser catalogado como un jugador sin compromiso, pero, en una reciente entrevista con GOLPERU, declaró que ya no es el mismo. “Estoy agradecido por los buenos mensajes recibidos de la hinchada y pido que confíen en mí. Ya no soy el mismo chico de antes, ahora ya he madurado, he cambiado y espero dar mi cien por ciento”.

Además, también confesó estar emocionado por jugar la Copa Libertadores el próximo año. “He venido haciendo trabajos personales, pero no es lo mismo que estar al mando del ‘profe’ Mendaña (preparador físico), con quien coincidí en FBC Melgar. Estoy ansioso de trabajar con ellos para llegar de la mejor manera al campeonato y a la Copa Libertadores”.

Carlos Ascues jugará en su quinto equipo en el fútbol peruano, donde Alianza Lima es el club donde más tiempo estuvo con cinco temporadas y donde marcó 11 tantos. En el 2021, el mediocampista estuvo presente 1406 minutos en cancha con 18 partidos. Además, marcó en dos ocasiones y brindó una asistencia. Esta temporada contará con la confianza de José ‘Chemo’ del Solar.

CLUBES DE CARLOS ASCUES:

- Alianza Lima

- Benfica ll (Portugal)

- Panaitolikos (Grecia)

- Universidad San Martín

- Wolfsburg (Alemania)

- FBC Melgar

- Orlando City (Estados Unidos)

- Alianza Atlético de Sullana

- Universidad César Vallejo

CARLOS ASCUES EN LA SELECCIÓN PERUANA

El volante ha sido internacional con la selección peruana en 23 oportunidades, disputando las Eliminatorias Sudamericanas (seis partidos en el proceso a Rusia 2018) y la Copa América Chile 2015, donde fue parte de la plantilla que se llevó el tercer lugar del torneo. Gracias a su nivel en esta competencia, fue comprado por el Wolfburgo de la Bundesliga.

Marcó cinco goles, pero todos fueron en amistosos internacionales: dos ante Panamá en la victoria 3-0 de Perú. Uno ante Guatemala en el único tanto del partido y dos ante Paraguay en la victoria 2-1 final.

Carlos Ascues anotó cinco goles con la selección peruana. Foto: Conmebol.

ASCUES FICHÓ POR LA CÉSAR VALLEJO

Carlos Ascues, de 29 años, seguirá su carrera en el fútbol peruano y será de la mano de la Universidad César Vallejo. El cuadro trujillano viene realizando varios jales para disputar la Liga 1 2022 con la intención de llevarse su primer trofeo en la primera categoría. Además, también estarán presentes en la fase previa de la Copa Libertadores.

Recordemos que tras el descenso momentáneo de Alianza Lima en el 2020, la directiva decidió no contar más con el volante, quien pasó a Alianza Atlético de Sullana, equipo que ascendió en el 2021. Tras un año irregular, el mediocampista encuentra una nueva oportunidad en un club que tendrá competencia internacional el siguiente año.

Según se tiene entendido, el jugador habló en la previa con José ‘Chemo’ del Solar antes de firmar y el acuerdo es que el jugador regrese a su mejor nivel en busca de volver a la selección peruana, donde tuvo espacio en su momento, tanto como mediocampista y como defensor central, jugando 23 partidos y anotando cinco goles.

“¡Bienvenido Carlos Ascues! El futbolista de 29 años, llega para reforzar la defensa y medio campo ‘Poeta’ para la temporada 2022″, escribió el cuadro trujillano en sus redes sociales para presentar al jugador. El contrato es por la presente temporada con posibilidades de alargar de acuerdo al rendimiento.

#RefuerzosPoeta2022



¡BIENVENIDO #CARLOS ASCUES! 💪🏽🙌🏽



El futbolista de 29 años, llega para reforzar la defensa y medio campo 'Poeta' para la temporada 2022.

