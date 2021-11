Pedro Castillo tras reuniones en Breña: así reaccionaron los ministros al conocer visitas de funcionarios

Ministros tras caso de Pedro Castillo

Luego de conocerse que el presidente Pedro Castillo se reunió con diversos funcionarios fuera de Palacio de Gobierno en el distrito de Breña, ministros de Estado se han pronunciado tras este suceso que nuevamente se pone el ojo en el mandatario.

MINISTRO DE SALUD

En horas de la mañana el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que Pedro Castillo, tiene todo el derecho de reunirse con empresarios y otras personalidades.

“Ahí no hay ninguna cosa ilícita, el presidente puede reunirse con los empresarios, con los gremios y con las personas que crea necesario. No siempre las reuniones del presidente (…) tienen que ser de carácter público, pero eso no tiene nada de ilegal”, expresó.

“Me parece que tiene todo el derecho de reunirse con empresarios y otras personalidades, no necesariamente frente a las cámaras de televisión. Si tenemos la duda de con quien se ha reunido el presidente puede decirlo, no hay ningún problema. Creo que a esto se refiere la Defensoría, que, si hubiera alguna duda, el presidente podría explicar o decir con quienes se reúne”, sostuvo.

MINISTRO DE DEFENSA

En conversación con Exitosa Noticias, el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones también se pronunció sobre los cuestionamientos hacia Pedro Castillo y las reuniones que sostuvo fuera de Palacio.

“Es un tema particular, es un tema totalmente que no está dentro de la gestión. Nosotros somos muy respetuosos del trabajo que realiza la prensa, pero definitivamente en otros tiempos, en otros gobiernos, son reuniones normales, cotidianas, que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado y lo que se trata en esas reuniones. Desde mi posición como ministro de Defensa, nosotros manejamos todo el sistema de defensa de la nación y por lo tanto debemos mantener la reserva de ese tipo de reuniones”, dijo.

TITULAR DE LA PCM

La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, fue consultada sobre el reciente destape periodístico en donde se ve al presidente Castillo reuniéndose con funcionarios en su vivienda de Breña.

“He tomado conocimiento de esta denuncia que me parece delicada porque, en principio, lo más importante para un gobierno es la transparencia y creo que el presidente Castillo está tratando de ser cada vez más rígido en ese tipo de aspectos. Que sepa, el presidente no despacha en Breña sino en Palacio de Gobierno”, señaló en diálogo con ATV, este domingo 28.

MARTÍN VIZCARRA SE PRONUNCIA

El ex presidente del Perú, Martín Vizcarra no dudó en pronunciarse tras conocerse de las reuniones de Pedro Castillo con diversos funcionarios.

“El Pdte.Castillo debe brindar explicaciones al país y transparentar sus reuniones fuera de Palacio, la investidura presidencial está en juego. Es necesario que el Congreso y el Ministerio Público realicen las investigaciones correspondientes a la brevedad. Primero está el Perú”, enfatizó Vizcarra.

¿QUÉ DIJO PEDRO CASTILLO TRAS CONOCERSE DE SUS REUNIONES?

A través de su cuenta de Twitter, Pedro Castillo pidió a las autoridades correspondientes investigar el caso, según marcan las leyes vigentes.

“Como jefe de Estado, no avalo ningún favorecimiento a ninguna empresa ni persona en particular. Exhorto a las autoridades a que, si hubiese pruebas de algún indicio de corrupción durante mi gestión, realicen su trabajo para esclarecer los hechos bajo el marco de la ley”, publicó en Twitter, este domingo 28 en horas de la noche.

