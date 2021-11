Examen Admisión San Marcos, domingo 28: horario y dónde ver resultados - LINK UNMSM

Para evitar aglomeraciones en los alrededores de la ciudad universitaria, las autoridades sanmarquinas recomendaron a los postulantes conocer con la debida anticipación la puerta por donde deberán ingresar el día de la prueba.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció las fechas en las que se realizarán los exámenes de admisión para las carreras de pregrado. Son 4 fechas que se han programado para el mes de noviembre y diciembre. A continuación, te brindamos todos los detalles para que estés listo y realices tu evaluación sin ningún inconveniente.

Aquellos postulantes deben llegar a la hora programada para que el personal te ayude a ubicarte en una de las aulas para rendir tu examen.

¿A QUÉ HORA ES EL EXAMEN DE ADMISIÓN?

Para el domingo 28 de noviembre, el horario de ingreso para el examen de admisión 2022-I es de 6:00 a.m. a 8:30 a.m. Mide tu tiempo. Recuerda que no habrá servicio de buses dentro del campus universitario.

DIRECCIÓN DE LA PUERTA 1 DE SAN MARCOS

Según el croquis de la Universidad Nacional de San Marcos, la puerta 1 se encuentra ubicada en la Avenida Venezuela, cuadra 34. El acceso peatonal es por la facultad de Ciencias.

¿QUÉ LLEVAR AL EXAMEN DE ADMISIÓN?

Estos son los únicos objetos que puedes llevar contigo:

- Una mascarilla KN95 o una de tres pliegues debajo y sobre ella una mascarilla comunitaria.

- Lápiz 2B, borrador y tajador dentro de una mica.

- Cabello recogido.

- Atomizador con alcohol.

- Servilleta.

- Sin aretes ni collares.

- No pulseras.

- Lleva tu DNI y tu carnet de postulante.

FECHAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN: PROCESO DE ADMISIÓN 2022 - I

- Sábado 27 de noviembre de 2021: Ciencias Básicas, Ciencias Económicas y de la Gestión.

- Domingo 28 de noviembre de 2021: Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

- Sábado 4 de diciembre de 2021: Ciencias de la Salud.

- Domingo 5 de diciembre de 2021: Ingenierías.

OBJETOS PROHIBIDOS PARA EL EXAMEN

Estas son las recomendaciones que han brindado las autoridades de la UNMSM para que puedas rendir el examen de admisión y no tener ningún tipo de inconveniente:

- Equipos electrónicos.

- Reloj.

- Cuaderno o libros.

- Mochila, bolso o cartera.

- Casacas, jeans con remaches metálicos y correas con hebillas de metal.

- Bebidas y comida.

DESCARGA TU CARNET DE POSTULANTE

Este es uno de los documentos que debes llevar de manera obligatoria junto con tu DNI. Para poder descargarlo debes ingresar a https://appadmision.unmsm.edu.pe/app/admision/20221/verificarLocal/

Puedes acceder con tu código de postulante, número de documento o nombre del postulante.

VER RESULTADOS EXAMEN ADMISIÓN 2022-I

Para poder ver los resultados para pregrado, debes ingresar a https://admision.unmsm.edu.pe/portal/admision2022-i/ y seleccionar la opción de “resultados admisión 2022-I”.

COMUNICADO OFICIAL PARA LA ADMISIÓN

A todos los postulantes del proceso de Admisión 2022-I, se recuerda lo siguiente:

- Seguir las indicaciones del protocolo de bioseguridad, anexo 14 del vigente reglamento.

- Se recomienda contar con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19.

CLASES PRESENCIALES

Entre los principales aspectos a considerar en el protocolo presentado por el Minsa a las universidades figura la planificación del retorno a clases presenciales, la adecuación de espacios y ambientes de la universidad, y el desarrollo de la rutina y dinámica universitaria, así como cuidados y prevención de las personas, incluida la vacunación.

Esto incluye, por ejemplo, los criterios para uso de los espacios comunes, revisar la pertinencia del uso o restricciones de los auditorios, bibliotecas, entre otros, así como la interacción entre maestros y alumnos en las aulas y laboratorios.

También considera la necesidad de contar con equipamiento básico de salud en la universidad para el monitoreo y control de estos esfuerzos frente a la pandemia, incluyendo la salud mental.

De igual manera, el control periódico del estado de salud de alumnos, maestros y trabajadores, y el manejo de las personas que resulten positivas a la Covid-19, en coordinación con las Direcciones Integradas de Redes de Salud (Diris) y Regionales o Gerencias Regionales de Salud (Diresa/Geresa) a nivel nacional.

