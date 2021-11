María Fe Saldaña celebra su ‘Baby Shower’ sin Josimar

El salsero quiere casarse con la madre de su quinto hijo. (Foto: Instagram)

Hace varios meses, Maria Fe Saldaña anunció su Baby Shower y Josimar no asistió al acontecimiento. Él ha evitado pronunciarse sobre el tema y su expareja continuó el inicio de su vida de madre.

Mediante sus historias de Instagram, Saldaña compartió su alegría al celebrar su fiesta de Baby Shower privado junto con sus familiares más cercanos y amigos y la celebración tuvo hasta show en vivo.

Los invitados disfrutaron de una velada junto a María Fe, quien no disfrutó el Baby Shower fue Josimar, quien hasta ahora no se pronuncia sobre el tema y todo aparece apuntar a que tampoco estará presente en el nacimiento de su nuevo bebé.

BABYSHOWER

Magaly Medina aseguró en su programa que María Fe Saldaña se encontraría en los preparativos de su babyshower debido a que le faltan pocas semanas para dar a luz.

El evento se realizaría a mediados de noviembre y solo estarían invitados los amigos íntimos de la joven, al igual que su círculo familiar. Sin embargo, no se conocen mayores detalles al respecto.

“La mujer estaría realizando su baby shower en la quincena de este mes. ¿Estará invitado Josimar? Todo puede pasar”, se escucha en el reportaje del programa de espectáculos.

ECOGRAFÍA DE MARÍA FE SALDAÑA

No oculta más su embarazo. María Fe Saldaña, expareja de Josimar, está luciendo con orgullo su avanzado estado de gestación en redes sociales.

Esta vez, la joven de 20 años compartió en su cuenta oficial de Instagram imágenes de la ecografía de su primera hija, quien se llamará Jeilani.

“I am happy with what I am achieving for you (Estoy feliz con lo que estoy logrando para ti)”, fue el mensaje que posteó María Fe en su plataforma social.

La publicación estuvo acompañada de un video de la primera ecografía que le realizó a su pequeña, donde se puede ver al bebé moviéndose dentro del vientre de su madre.

“Por si acaso es mi hija, chicas. Es la eco de mi hija. Ese día estaba feliz y la grabaron. Y yo le hice ese post con la eco y la frase. No es sacada de Google, la cree yo”, aclaró en otra de sus historias.

Cabe resaltar que María Fe se encuentra bajo el cuidado de sus padres en su hogar en Santa Anita. En tanto, el cantante de salsa está de gira en Estados Unidos, ‘rehaciendo’ su vida con la cubana Yanira Cárdenas.

MAGALY LE DEDICA MENSAJE

La ‘Urraca’ se mostró preocupada por María Fe Saldaña, quien está embarazada del cuarto hijo de Josimar y está próxima a dar a luz.

Tras ver la ecografía del bebé, Magaly lamentó que la joven no haya culminado los estudios y ahora esté generando dinero a través de sus bingos en redes sociales.

“Compra su ropa, la vende, la sortea. Trata, supongo, de hacer una pequeña cajita. Cuando venga esa criatura va a necesitar una economía bastante estable”, sostuvo.

Además, le recordó una vez más el pasado del ‘Rey de la salsa perucha’. “Ella hubiera querido que fuera una historia de amor, donde ella y Josimar reciban juntos al bebé, pero la historia de Josimar es la misma”, dijo.

“Si retrocedemos un poquito podemos ver que cada relación con él tiene un hijo y luego terminan”, agregó.





