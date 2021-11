Chofer que no quiso pagar arrastra a trabajadora de grifo y la deja gravemente herida

Grifos de la capital manejan precio similares. Foto: Andina.

Cámaras de seguridad de un grifo grabaron el momento exacto en el que un sujeto arrastró con su vehículo a una trabajadora de un grifo en el cruce de las avenidas Izaguirre y Canta Callao en San Martín de Porres.

La víctima tenía 23 años de edad y fue identificada como Paola Ugarte Rivera y comentó en América Noticias que el sujeto que manejaba el vehículo de placa V6E-680 identificado como Michael Pozo Vásquez, no quiso pagar el llenado de gasolina y entre el forcejeo que tuvieron, el sujeto la arrastró.

“Lo que ocurrió fue que la máquina tuvo un error y llenó de más. Entonces yo le dije que no era necesario que me pague el exceso, pero sí el servicio que me dijo inicialmente. Se negó y cuando me acerqué a su auto comenzó a golpearme con la puerta abriéndolo y cerrándolo. En ese momento se enganchó mi pulsera a su puerta y comenzó a avanzar. Vio que no podía soltarme y no le importó, me arrastró”, detalló.

Asimismo, las imágenes de la cámara de seguridad se pudieron evidenciar como es que pese a que el conductor del vehículo ve a la joven en el piso, lo único que hace es darse a la fuga sin auxiliarla.

“A ese joven no le importó verme con el uniforme destrozado, mi pierna con moretones del golpe, simplemente se fue”, añadió Ugarte totalmente afligida.

La joven víctima quedó gravemente herida de la pierna y asistió a la clínica Cayetano Heredia, en donde le dijeron que no tenía nada y solo le mandaron hielo en gel. Ella sigue quejándose del dolor, no puede moverla ni caminar y su enamorado es el que la cuida

En el caso de los acusados, la policía menciona que van a dar con esas personas para que aduman lo que hicieron y han sido citados a la comisaría, porque ella ha podido identificarlos.

URBANIZACIÓN DE POLICÍAS TOMADA POR DELINCUENTES

Los robos se han vuelto un acto muy común en Lima, pero sobre todo en San Martín de Porres, donde según un informe presentado por el diario El Comercio, este distrito cuenta con un aproximado de 6980 denuncias por robo o hurto en los últimos años.

En COOPIP, por ejemplo esto se vuelve más presente, ya que más de un vecino ha tenido que reforzar la seguridad de su cuadra con rejas, tranqueras y cámaras de vigilancia; en una sola cuadra hay por lo menos 10 cámaras de seguridad. Esto ayudó a que los mismos vecinos puedan observar cómo se presenta la delincuencia en sus casas, pero eso no impide que se puedan realizar los distintos robos con facilidad.

Estos delincuentes no temen en asaltar dentro o fuera de las casas del distrito. Si el robo ocurre dentro buscan la manera de cómo entrar, ya sea por armas, cuchillos o simplemente escalando las paredes para luego salir y emprender su rumbo en un auto que los esté esperando afuera del lugar de los hechos.

Los vecinos del distrito mencionaron que no hay ningún tipo de presencia policial ni de serenazgo por esa zona. “Asaltan con armas de fuego y las 24 horas del día” menciona una de las vecinas al programa. Muchos, aseguran también que tienen mucho temor de salir a la calle por la inseguridad que se encuentra en su distrito.





