Martín Liberman arremete contra ‘Checho’ Ibarra: “eres un falso patriota, fuera de Perú nadie sabe quien eres”

Checho Ibarra y Martín Liberman vuelven a enfrentarse en redes sociales

Martín Liberman y Checho Ibarra siguen en una guerra de enfrentamientos a través de las redes sociales. Hace unos días el goleador histórico del fútbol peruano se lanzó contra el argentino por lanzar duros comentarios contra Luis Advíncula y Carlos Zambrano por su trabajo en Boca Juniors y aprovechó el triunfo de Perú ante Venezuela para responderle.

“Gran victoria de Perú en su visita a Venezuela. Sigue soñando con su segundo Mundial consecutivo al mando de Ricardo Gareca. Los buenos son los de siempre: Cueva, Lapadula, etc. Sostiene pelea a 4 fechas del final”, escribió Martin Liberman.

“Primero mataste a los jugadores peruanos de Boca Juniors y ahora te quieres hacer el bueno subiéndote al carro. Ya quieres chamba por acá seguro. Quédate por allá mala leche y sigue metido en tu Twitter”, le puso por la misma vía.

El tuit de Martin Liberman y la respuesta de Sergio Ibarra.

Esto provocó una verdadera guerra de dimes y diretes entre ambos personajes que dura hasta hoy.

“De un burro no se espera otra cosa que una patada! Se nota que los intereses pueden más. Lo mío fue claro: en Argentina, Zambrano ha sido mediocre y Advincula por ahora, flojo! Aguante”, replicó Liberman.

“Ahí está su gran periodista, les dicen mala leche y saca lo pedante que es, por culpa de pedantes como este, a los Argentinos nos tienen igual en todo el mundo. Allá lo conocen más por mala leche que por un buen periodista, q siga metido en su Twitter, lo único q le queda”, respondió Ibarra.

“Los futbolistas pueden jugar bien o mal, adaptarse o no a sus clubes. Pero siento que es un maltrato decirles ‘mediocres’... y cuando otro juega no utiliza las mismas palabras. No se dejen pisar el poncho, menos por estos frustrados”, finalizó el también panelista de TV.

Luego de unas horas, Checho Ibarra publicó otro tuit en el que se defendió de los ataques que está recibiendo en redes sociales

“Desde el 92 estoy en este Lindo País y lo he respetado siempre, he dejado la piel en cada club y por defender dos peruanos q juegan en Argentina d un pedante, recibo insultos racistas, lo más triste que son peruanos. Este país me dio una familia, amigos y lo voy a seguir defendiendo”, dijo.

Liberman aprovechó para revivir la bronca con el también comentarista deportivo. “Te insultan xq sos un “falso” patriota que no sabe nada de periodismo y “cubre” cosas innegables. Yo solo dije que Zambrano es “flojo” en Boca y te metiste donde nadie te llamó. El soberbio sos vos que maltratas a los twitteros y los bloqueas. Sos un canchero y nadie te conoce”.

“Volves a mencionarme sin arrobarme y faltándome el respeto. La queres seguir para qué cambiar la imagen. Ayer vi las cosas que le contestas a los peruanos. Te sentís superior a todos. Tenes intereses creados. No sos objetivo “Checho” y sos un déspota”, siguió.

“Fuera de Perú nadie sabe quién es. Yo no tengo idea de quién se trata. Eso no cambia nada. Él me faltó el respeto porque yo dije que los peruanos de Boca son flojos. Quién se cree que es? Qué intereses defiende?”, sostuvo.

Tuits de Martín Liberman

