Australia: conoce cómo estudiar en una universidad del país oceánico con todo pagado

Diecisiete universidades de Australia, todas incluidas en el ranking QS400, participarán en la feria educativa que desarrollará de manera virtual el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del 24 al 26 de noviembre.

Las universidades australianas participantes tendrán un espacio para informar sobre sus propuestas educativas de postgrado y anunciar, en algunos casos, becas especiales a los solicitantes de una beca Pronabec, informó la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade).

Los representantes de las universidades explicarán acerca del acompañamiento que tendrán los candidatos becarios durante su proceso de solicitud, el procesamiento de visas y por supuesto sobre la cultura, calidad educativa y sobre las similitudes que tienen ambos países lo cual es ideal para la inserción laboral de los becarios a su regreso al Perú.

“Queremos comunicar a los estudiantes peruanos que Australia es uno de los países más avanzados en carácter científico y ambiental. La prueba de ello está en las soluciones agrícolas y mineras que aplicamos, donde la tecnología es nuestra principal aliada”, anunció Diana Nelson, embajadora de Australia en el Perú.

La beca de Pronabec es una beca de postgrados (maestría y doctorado) integral, es decir cubre todos los gastos, incluyendo colegiatura y matrícula de la universidad, gastos de alimentación, boletos de viaje, seguro médico y hospedaje.

Cabe indicar que los títulos de educación obtenidos en estas universidades tendrán reconocimiento en el Perú a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Esperamos que estudiantes de diferentes edades y regiones puedan conocer algunas de las universidades que Australia tiene para ellos. Es una oportunidad que asegurará su futuro profesional y laboral,” aseguró Nelson.

Para inscribirse y participar en la feria, se debe ingresar al siguiente link.

POSGRADO EN LAS MEJORES UNIVERSIDADES

Importantes universidades del mundo mostrarán su oferta de posgrado a profesionales y estudiantes peruanos universitarios interesados en estudiar una maestría o doctorado en el extranjero, gracias a la Feria Internacional Universitaria Beca Generación del Bicentenario.

El encuentro virtual, organizado por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, se realizará del 24 al 26 de noviembre del 2021.

Participarán alrededor de 100 universidades del mundo que destacan por su calidad educativa, como University of Toronto (Canadá), Duke University (Estado Unidos), University of British Columbia (Canadá), University of Sydney (Australia), University of Queensland (Australia), Ecole Polytechnique (Francia), Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong), University of Bristol (Reino Unido), University of Amsterdam (Países Bajos), Ku Leuven (Bélgica), Lund University (Suecia), University of Helsinki (Finlandia), entre otras.

Estas universidades brindarán información sobre sus programas de maestrías y doctorados, los requisitos, fechas de postulación o admisión, así como sus ofertas de becas, el costo de vida en las ciudades donde se ubican, datos de contacto, entre otros datos de interés o de utilidad para los asistentes.

“El objetivo del evento es que los interesados en seguir un posgrado en el extranjero puedan realizar una adecuada selección de los programas a estudiar y de las instituciones que más se adecúan a sus intereses académicos y a su experiencia laboral. Asimismo, podrán conocer sobre las áreas de conocimiento en las que destacan estas casas de estudio”, informó Jorge Reyes, coordinador de Cooperación Internacional del Pronabec.

La feria se desarrolla en el marco del concurso anual Beca Generación del Bicentenario del Pronabec, para estudios de maestrías o doctorados internacional. Esta beca está dirigida a peruanos y peruanas que han concluido sus estudios superiores con alto rendimiento académico y acreditan insuficientes recursos económicos para estudiar un posgrado y han sido admitidos en una universidad extranjera elegible por el concurso.

