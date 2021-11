Vacancia presidencial: ¿qué congresistas han mostrado su apoyo al pedido de Patricia Chirinos?

Patricia Chirinos presentó pedido de vacancia contra Pedro Castillo

Este jueves, la parlamentaria Patricia Chirinos, presentó ante el pleno del Congreso de la República del Perú una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra el jefe de Estado, Pedro Castillo. La legisladora de Avanza País instó a otros legisladores a ‘no tener miedo’ y pidió que firmen el documento para someter a votación la continuidad del mandatario.

“Con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo” , señaló la legisladora.

El pedido no tuvo el eco esperado. Más han sido las críticas contra la legisladora que el apoyo que recibió. La acusan de querer ganar titulares y hacerse conocida. Sin embargo, la vacancia presidencial es una prerrogativa del Congreso y es un tema que se permanente ronda en la oposición, incluso antes de que Pedro Castillo asumiera como presidente de la Nación.

No son muchos los que mostraron su apoyo abierto a la vacancia presentada por Chirinos. Incluso los que son férreos opositores al régimen de Castillo, no han dado la venia a la propuesta, como es el caso de Jorge Montoya de Renovación Popular, quien dijo que no es el momento.

Alejandro Cavero, también de Avanza País, tuiteó a favor de la vacancia presidencial. “Respaldo la iniciativa de mi colega Patricia Chirinos. El país no tolera este desgobierno. El único responsable es el presidente y su incapacidad es manifiesta. El proceso de vacancia servirá para que Pedro Castillo responda a los serios y legítimos cuestionamientos ciudadanos”, escribió.

Norma Yarrow también se sumó al pedido de su compañera de bancada y escribió: “¡Salvemos al Perú! Respaldo la moción de vacancia de la congresista Patricia Chirinos. Es momento de unirnos todos. Presidente Castillo, no hunda más al pueblo peruano. Vacancia ya”.

José Cueto de Renovación Popular recordó que ellos siempre han estado a favor de la vacancia, por la cantidad de malas acciones y la tremenda ingobernabilidad de Castillo. Sobre el pedido de Chirinos expresamente dijo que posiblemente la apoye.

“El término incapacidad moral permanente es muy amplio, pero no hay que perder de vista que es una posición política (...) ante una serie de acciones y decisiones que van en contra del país”, indicó.

Twitter a favor de la vacancia presdencial

CONGRESISTAS DE CINCO BANCADAS

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y ex candidato presidencial, es uno de los que promueve abiertamente la vacancia, incluso últimamente promociona una marcha para que las calles se hagan sentir, y que los congresistas puedan sentirse confiados de tomar una decisión respecto a la continuidad de Castillo.

Sobre el apoyo que podría recibir, López Aliaga dijo en canal N que este ya no es un tema de Renovación Popular, sino que tienen el apoyo de por lo menos cinco bancadas. Aunque al inicio no quiso adelantar nombres, reveló que son congresistas de diferentes bancadas . “Del Partido Morado podría sorprenderte, hay alguno del fujimorismo [Fuerza Popular], de Avanza País, de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, de Luna [Gálvez de Podemos Perú]”, sentenció.

Añadió que la inoperatividad del Ejecutivo es un tema rebasa la paciencia de todo el Perú. Y al recorrer todo el país escucha el pedido unánime de la vacancia, porque “no hay trabajo, no hay confianza no hay futuro y no hay inversión”.

Reiteró que los congresistas necesitan un apoyo de la calle y “las calles son nuestras”, aseveró López Aliaga. Agregó que en la marcha del 27 de noviembre estima que mínimo habrá 20 mil personas, por lo menos desde las bases de Lima, y podrían llegar a los 50 mil.

