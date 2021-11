Roberto Chiabra aseguró que Mirtha Vásquez se encuentra ‘debilitada’ debido a los últimos escándalos ocurridos en el Poder Ejecutivo

Foto: Agencia Andina

Roberto Chiabra, congresista de Alianza para el Porgreso, consideró que la figura de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se encuentra debilitada tras los recientes escándalos que involucraron al Ministerio de Defensa, la cuestionada permanencia del presidente de EsSalud o la permanencia del secretario presidencial Bruno Pacheco.

“Yo creo que sí (está debilitada) y lo demuestra ella misma. Ella misma ha señalado que tiene una falla de origen: que ella no ha propuesto a los ministros, habrá que preguntarle si ha propuesto a estos dos que han entrado. No se ha visto un primer ministro que le llame la atención públicamente a otro ministro mediante un oficio que lo hace público”, señaló.

Chiabra se refirió al documento enviado por Vásquez al ministro de Transportes, Juan Silva, en el que le pidió que justifique la salida de la jefa de la Sutran o el llamado de atención al ministro de Energía y Minas, Eduardo González, por no haber acudido a tres sesiones de la comisión encargada de la masificación del gas natural.

“¿Usted cree que un primer ministro que tiene autoridad hace eso? No, en el peor de los casos llama al ministro y le dice ‘qué te pasa’, pero esta es un ejemplo: no ha podido sacar al ministro (Luis) Barranzuela, ella decía que era grave y que se tomarán decisiones, pero si no hubiera sido por el parlante de la vecina el ministro no salía”, cuestionó.

“Si ella tuviera autoridad, lo hubiera sacado (…) Que ella diga que tiene autoridad, yo creo que esos mismos gestos que hace con esos oficios, a ella misma le hacen daño. Ella debería tener la autoridad que corresponde para que el presidente pueda gestionar. Ella tiene que ver si los ministros que tiene en el Gabinete la ayudan a gestionar”, agregó.

MIRTHA VÁSQUEZ LE RESPONDE

En una conferencia de prensa, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez negó que exista una desautorización o un debilitamiento en su cargo luego de que el Poder Ejecutivo enfrentara varios escándalos.La jefa del Gabinete Ministerial aseguró que el presidente Pedro Castillo ha ratificado recientemente su respaldo a todos los ministros.

“Somos un Gabinete que está trabajando de manera cohesionada. Mi rol siempre será ejercer una suerte de liderazgo y tratar de que las políticas de cada uno de estos sectores se lleven adelante haciendo yo una labor de coordinación. Yo puedo hacer una serie de requerimientos, lamento que se haya filtrado algún documento y que se haya malinterpretado como quiebres dentro del Gabinete. Puedo reafirmar que tenemos un Gabinete cohesionado”, indicó.

“Agradezco a mis colegas porque todos estamos tratando de hacer sinergias para hacer un trabajo conjunto. Yo no me siento debilitada, creo que todos estamos en una apuesta, es difícil el contexto, es difícil la situación, democráticamente a veces tenemos diferencias, pero de ninguna manera podemos decir que hay un debilitamiento, un quiebre, menos aún que hay una desautorización del presidente, quien hoy dijo que apoya y respalda”, agregó.

MIRTHA VÁSQUEZ TRAS ESCÁNDALO DE PRUEBA DE MAESTROS

Tras las diversas revelaciones en torno a la prueba de nombramientos para los maestros que se realizó el ultimo fin de semana y en el cual se asegura que hubo filtración del examen, Mirtha Vásquez se mostró muy tajante con que se debe llegar hasta la ultima instancia y conocer quién es responsable de este acto que mancha la honra de los maestros.

Ante la sesión del Consejo de Ministros que se realizó este miércoles se abordó el caso de las presuntas irregularidades, el cual se investiga para conocer a los responsables.

“Hay denuncias sobre filtración de la prueba; sin embargo, el Ministerio de Educación está procediendo de la manera adecuada, ha hecho las denuncias correspondientes, ha dado cuenta a la Procuraduría. Queremos aclarar que este proceso fue convocado por el anterior Gobierno y que la fiscalización de la prueba ha estado a cargo del INEI y estamos pidiendo todas las informaciones correspondientes”, explicó.

“Es importante llegar al fondo de este asunto porque son situaciones que se repiten cada vez que hay una prueba de esta naturaleza. Lo importante es tratar de identificar responsables si hubo este hecho delictivo, pero acuérdense de que han dado la prueba 25 mil maestros y que no es una cuestión generalizada por los reportes de las diferentes provincias y creemos en que es una situación en la que hay que identificar dónde están los responsables”, sostuvo.

En conferencia de prensa Mirtha Vásquez, manifestó que el Congreso “tiene todo el derecho a hacer todas las interpelaciones”. Pese a esto, remarcó que dentro del Parlamento existen “una serie de mecanismos” que podrían considerarse para esclarecer este caso antes de llevar acabo una eventual interpelación contra el ministro Carlos Gallardo por la presunta filtración de la prueba.





SEGUIR LEYENDO