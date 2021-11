COVID-19: Perú registra 783 nuevos casos y 3330 hospitalizados, según reporte del Minsa. (Foto:Minsa)

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en las últimas 24 horas del 16 de noviembre se reportaron en el país 783 casos positivos de COVID-19 y 17 fallecidos por esta enfermedad.

De acuerdo con la información de la Sala Situacional COVID-19 actualizada al 16 de noviembre, 117 personas superaron la enfermedad y fueron dadas de alta en el último día.

Desde que empezó la pandemia hasta las 22:00 horas del último martes se procesaron muestras para 19 millones 752,740 personas por el nuevo coronavirus, obteniéndose 2 millones 218,202 casos positivos confirmados y 17 millones 534,538 negativos.

Solo durante el 16 de noviembre se registraron los resultados de 45,700 personas muestreadas, de las cuales 783 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día.

Asimismo, se registraron parcialmente los resultados de 1370 casos confirmados por COVID-19 de los siete días anteriores.

HOSPITALIZADOS, ALTAS Y FALLECIDOS

Por otro lado, el Minsa informó que a la fecha hay 3,330 pacientes hospitalizados por el virus en mención, de los cuales 898 se encuentran en diversas Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) y con ventilación mecánica.

Del total de casos confirmados, 2 millones 198,039 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dadas de alta de un establecimiento de salud.

El Minsa lamenta informar que, a la fecha, el COVID-19 ha causado el fallecimiento de 200,741 ciudadanos en el país y expresa sus sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor.

A fin de evitar la propagación del COVID-19, el Gobierno recomienda distanciamiento físico de por lo menos un metro de distancia de otra persona, usar mascarilla, lavarse las manos de manera frecuente y usar escudos faciales en el transporte público.

Sala situacional COVID-19 en Perú. (Foto:Minsa)

CARNÉ DE VACUNACIÓN

Recuerda que el Gobierno ya está pidiendo el carné de vacunación en algunos servicios públicos como el transporte interprovincial. Las personas que no muestren su carné no podrán abordar el bus. En la actualidad se plantea la opción de multar a los transportistas que no hagan cumplir la norma.

Además, a partir del 15 de diciembre, las medidas restrictivas se extienden a más espacios públicos cerrados, tales como los gimnasios, restaurantes, estadios y más.

Si quieres sacar tu carné de vacunación sigue estos pasos.

- Primero deberás ingresar a : MINSA - Carnet Vacunación

- Deberás ingresar el tipo de tu documento

- No olvides colocar tu número de tu documento de identidad

- Deberás colocar tu fecha de nacimiento

- No olvides colocar la fecha de emisión de tu documento de identidad

- Luego de llenar estos datos, podrás tender su cartilla de vacunación.

Encaso que no registres, podrás hacerlo manualmente ingresando a un link donde colocarás todos los datos. Esto también es válido para los peruanos que se vacunaron fueron del país.

No dejes de descargar tu carné y así evitar que te nieguen el pase.

PLATAFORMA PARA VACUNADOS EN EL EXTRANJERO

Hace varios meses se estaba promoviendo una plataforma en la que personas vacunadas en el extranjero podían registrarse para sumar a la data del Estado, pero se descubrió que muchas personas que no cumplían con la condición comenzaron a registrarse,

“Se empezaron a registrar personas que no necesariamente cumplían con esa condición”, afirmó Gabriela Jiménez, jefa de Inmunizaciones del Minsa

Es por ese motivo que el Minsa, está planteando ubicarse en los terminales de transporte para inocular a aquellos que uan no lo han hecho.

El despliegue también se realizará en zonas de alto flujo peatonal como Gamarra y Mesa Redonda.

