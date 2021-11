Bono 210 soles: laboralista explica los alcances de la norma que beneficia a 3 millones de trabajadores

Caja Sipán entra en liquidación y esto es lo que sus clientes deben saber. (Andina)

El Gobierno otorgará un bono extraordinario de 210 soles a los trabajadores formales del sector público y privado, que perciban una remuneración bruta de hasta 2,000 soles, indicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La norma se oficializó a través del Decreto de Urgencia N° 105-2021, que establece el “otorgamiento de un bono extraordinario a favor del personal formal del sector privado y del sector público con menores ingresos”.

Este bono extraordinario será entregado por única vez a los trabajadores con una remuneración o ingreso bruto mensual de hasta 2,000 soles al mes de octubre. El objetivo es brindar un apoyo y elevar el poder adquisitivo de los trabajadores formales de bajos ingresos, en estos últimos meses del año.

Christa Caro, líder del área laboral del estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, comentó que nadie se esperaba un nuevo bono, y menos a favor de trabajadores formales, que por la reactivación de la economía sí cuentan con ingresos. Ya que al inicio, como anunció el presidente Pedro Castillo en un discurso la semana pasada, se pensaba que sería un aumento de la remuneración mínima vital (RMV).

Apuntó que si bien la RMV debe ser incrementada de manera periódica, debe haber una mesa de diálogo entre todos los actores involucrados (empleadores, trabajadores y gobierno). “No es una medida que se debe dar de manera improvisada. Debe haber un análisis adecuado. Parece que el presidente se apuró e hizo un anuncio. Pero quizá hubo una reflexión y por eso se optó por el bono”, precisó.

¿A QUIÉN BENEFICIA EL BONO?

Caro comenta que esta es una entrega única que se hace a los trabajadores que ganen hasta 2 mil soles, y la norma establece una diferencia entre trabajadores del sector público y privado .

Para el sector privado la condición es que ganen hasta 2 mil soles y que hayan estado en planilla durante julio, agosto o septiembre. “Es decir, si un trabajador entró hasta septiembre le va a corresponder el bono. O si trabajó y cesó en agosto, le va a corresponder el bono”, explicó. En cuanto al sector público la condición es que ganen hasta 2 mil soles, pero deben mantenerse en planilla en octubre del 2021.

La laboralista añade que este bono no será computable como aporte de beneficios sociales, y es lógico porque no tienen carácter remunerativo. La norma también señala que este bono no alcanza a practicantes ni pensionistas.

Caro puntualizó que a futuro también se debe pensar en el sector informal donde se encuentra la gran mayoría de trabajadores en el Perú. Cabe indicar que según la Cámara de Comercio de Lima (CCL) durante el 2020 la informalidad laboral alcanzó al 75% de la Población Económicamente Activa Ocupada (Peao).

“La solución no es seguir entregando bonos, lo importante es que se siga generando trabajo desde el gobierno. Lo más importante es generar confianza para que los inversionistas no se vayan y no haya fuga de capitales. Y debe existir estabilidad jurídica”, expresó Caro.

CAMBIO DE PLANES

Cabe mencionar que el Gobierno tenía previsto otorgar un apoyo temporal de 70 soles mensuales, por un periodo de 3 meses, a los trabajadores formales con sueldos de hasta 2,000 soles. La intención es beneficiar a los trabajadores, principalmente, de micro y pequeñas empresas (mypes) que actualmente perciben un sueldo mínimo (930 soles).

Sin embargo, el Gobierno consideró entregar este apoyo en un pago único de 210 soles (juntando los pagos de 70 soles mensual que se proyectaba hacer en 3 meses consecutivos). Por lo tanto, se adelanta y se hace un pago único orientado a cubrir el aumento del costo de la canasta de los trabajadores de menor remuneración relativa, por un periodo de 3 meses.

El Ministerio de Economía y Finanzas prevé que la medida beneficiaría a alrededor de 3 millones de trabajadores, lo que cubre a más del 80% del empleo formal privado registrado en el tercer trimestre de 2021.

