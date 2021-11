Puente Piedra: Fue baleado hace un mes por sicarios, se salvó, pero ahora sí lo mataron de 8 balazos

Hace un mes, en el Callao, Brayan Bartra de 31 años, se salvó de morir pese a que le dispararon varias veces. Esta vez no logró salvarse y murió en Puente Piedra a causa de ocho balazos que recibió en el rostro, cuello y pecho

Hoy en la mañana, exactamente a las 10:10, el joven se encontraba cruzando por la avenida Héroes del Pacífico, en el cerro Cenizo, fueron tras de él y lo mataron.

“Lo han correteado más de 80 metros. El muchacho quiso escapar, entró a un pasaje, subió por unas escaleras pero uno de ellos lo alcanzó”, dijo un testigo.

El joven tenīa antecedentes por robo y extorsión. En su cintura estaba su celular, al cual llamó su esposa. En la escena del crimen había 10 casquillos.

FRUSTAN ROBO EN UN GRIFO

La PNP interrumpió el sábado 13 de noviembre, un asalto a una trabajadora de un grifo, el cual está ubicado por la Panamericana Norte en Puente Piedra.

La empleada del establecimiento habría sido interceptada por tres sujetos a bordo de una mototaxi de placa C1-7116, de color azul con negro, a fin de arrebatarle el dinero de las ganancias del día.

“Ellos llegaron y me pidieron que le abasteciera tres soles, los atendí y me miraban raro. El que manejaba se bajo y me miraba raro porque estaba al lado mío, terminé de abastecer y colgué la manguera y todo sucedió rápido”, manifestó la agraviada a la Policía.

El actuar de la PNP evitó el asalto a la trabajadora. Luego, uno de los tres implicados logró escapar y dejó caer al suelo un arma de fuego.

Los intervenidos fueron identificados como Rosendo Javier Villegas de 25 años, y Píol Candelario Guerra de 29 años, quienes fueron trasladados a la Dirincri para las investigaciones del caso.

DELINCUENTES ROBAN VIVIENDA Y SE VNA CAMINANDO

En otro lugar de Puente Piedra, unos delincuentes ingresaron a una vivienda ubicada en Tiwinza, en ese momento, los ladrones se llevaron S/ 6.000 en efectivo y equipos tecnológicos valorizados en un aproximado de S/ 4.000. Cabe mencionar que el dinero se encontraba guardado en uno de los cajones de una cómoda de la familia en cuestión.

Al retornar a su vivienda, Susana Herrera, su esposo e hijo encontraron sus pertenencias esparcidas por el suelo, como también cajones rotos. Asimismo, no encontraron la laptop del menor, tampoco la tablet y el televisor. Los delincuentes se llevaron, además, un equipo de sonido, un DVD, una plancha y otros artefactos.

¿QUE HACER SI PRESENCIAS UNA BALACERA?

Es comun que las personas sepamos como actuar durante un terremoto o un incendio, pero Lima es un lugar donde concurridamente ocurren tiroteos o balaceras, por ello se debe estar preparado para ello, ya que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar.

Lo primero que debes tomar en cuenta, en estos casos, es identificar si el lugar donde ocurren los hechos es abierto o cerrado para poder localizar las rutas de evacuación. Lo recomendable, también, es buscar un lugar para resguardarse de los disparos o balas perdidas, puesto que éstas son las que más daños y consecuencias causan. Por ello, debes alejarte de escaleras y ventanas.

Por otro lado, debemos de ubicar las salidas de emergencia y usar nuestro teléfono celular para estar al tanto sobre lo que pasa afuera del lugar de ataque, sobre todo en caso de quedar atrapados.

Además de lo anterior, queremos brindarles otras recomendaciones de cómo actuar durante un tiroteo.

Si es afuera de su vivienda

No trate de video grabar el enfrentamiento. Grabar ese momento puede ser sumamente peligroso, por ello lo unico que debes hacer en ese momento es tirarte al suelo y arrastrándote buscar un lugar seguro lejos de las ventanas que dan a la calle. Un clóset amplio, el baño o cualquier habitación con ventanas chicas es el espacio ideal para resguardarse mientras cesa el tiroteo. Es importante asegurar primero a los niños que desconocen la magnitud de un enfrentamiento y hay que llevarlos por delante a los lugares más seguros en la vivienda.

Si ocurre en un lugar público

De la misma manera, tirarse al suelo es la primera opción, escapar puede ser muy peligroso; buscar refugio en una pared, poste, banca, una banqueta o un vehículo y colocarse de forma horizontal (pechotierra), con los brazos cubriendo la cabeza. Cuando esté con niños, protéjalos primero, tirarlos al suelo y de ser posible cúbralos con su cuerpo mientras busca un lugar seguro, arrastrándose o caminando en cuclillas ya que las balas por lo general aciertan en un cuerpo de la cintura para arriba.

Si está en un vehículo, arrójese al piso de la unidad y busque proteger a los menores, en caso lo acompañen, no salga corriendo de la unidad, puede ser confundido con un criminal escapando de la escena del crimen. En caso de estar cerca del lugar del conflicto, retírese con precaución a pie o en vehículo según sea el caso. Tome en cuenta que corre el riesgo de ser confundido tanto por los sujetos armados como por los policías. Es importante que si las autoridades policíacas le piden evacuar el lugar, haga caso y no se detenga por las cosas materiales.





