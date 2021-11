Universitario: Iván Santillán renovó contrato con el cuadro ‘crema’ hasta el 2023

Iván Santillán firmó su renovación con la 'U' l Foto: Universitario de Deportes

La buena suerte no estuvo del lado de Iván Santillán, una fuerte lesión no le dejó jugar ni un solo partido oficial con Universitario de Deportes en la presente temporada. Sin embargo, su historia con la ‘U’ no ha terminado, el comando técnico crema ha respaldado al defensor y lo tiene en sus planes para el 2022. Por ello, este domingo se hizo oficial su renovación y será parte del plantel merengue el próximo año.

Después de lidiar con el tratamiento a su rodilla izquierda durante varios meses, el lateral izquierdo decidió operarse en septiembre y con ello ponerle fin a la posibilidad de competir en la Liga 1 por este año. Todo cabe indicar que su recuperación va en buen camino y podría empezar a realizar la pretemporada ‘crema’ en diciembre. Por esa razón, Gregorio Pérez apostó por él y pidió su renovación al administrador actual Jean Ferrari.

“Iván Santillán seguirá vistiendo nuestra camiseta. El lateral izquierdo cuenta con el respaldo del comando técnico y está mentalizado en iniciar la pretemporada” fue el texto que acompañó la publicación que realizó esta tarde Universitario en sus redes sociales anunciando la extensión del contrato del peruano.

Universitario anunció esta tarde la renovación de Santillán.

