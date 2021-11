Conoce las características de WhatsApp Foaud, una versión alterna de la aplicación de mensajería

WhatsApp, que fue adquirida por Facebook en 2014, cuenta con 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, lo que la convierte en la plataforma de mensajería por internet más usada. EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería de mayor consumo a nivel internacional. En la actualidad se ha modernizado con modificaciones en dicha aplicación, añadiéndole detalles que permiten una mayor interacción entre los usuarios. Actualmente tiene diversas actualizaciones no oficiales que los consumidores usan con frecuencia por sus variedades en cada APK.

Así aparece WhatsApp Foaud, un mod en el servicio de mensajería para interactuar en los diversas aplicaciones móviles originales. Es cierto que no está disponible en todas las regiones, pero sí influyen bastante en el mundo digital . Además, es una popular app que comparte la competencia de otras actualizaciones como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, WhatsApp Gold y WhatsApp Aero. Presta atención en cómo instalarlo. Sigue los pasos en orden.

CARACTERÍSTICAS

-Personalización con cientos de temas disponibles para descargar desde la misma aplicación.

-Estados de hasta 250 caracteres.

-Programador de mensajes.

-Contestador automático.

-Variedad de emojis.

-Posibilidad usar hasta 3 cuentas de WhatsApp en el mismo dispositivo.

-Ocultar las notificaciones.

-Permite enviar cualquier tipo de archivo de hasta 50MB.

-Aumento del límite de envío de vídeos hasta 700MB.

-Posibilidad de no comprimir las fotos enviadas, así no pierden calidad.

-Posibilidad de proteger chats individuales por contraseña.

-Ocultar estado la conexión a los contactos.

-Configurar opciones de Privacidad (cualquiera que se te pueda ocurrir).

-Personalización completa del aspecto del tema instalado.

-Edición del tamaño, color y tipo de la fuente.

-Posibilidad de usar filtros antes de enviar una foto o un vídeo.

¿ES SEGURO?

Debes saber que estos mod son hecho por personas desconocidos, con conocimientos sobre el sistema. Pero no tiene ninguna relación con WhatsApp. Un ejemplo de ello es que no aparece en Google Play y tiene altos riesgos. Sin embargo, su popularidad confirma en que no puede ser ningún problema.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, detalla la empresa.

¿QUÉ ES WHATSAPP HEYMONDS?

Es una app similar a WhatsApp Plus que permite a los usuarios un nivel de personalización y un uso de funciones no disponibles en la versión oficial. La diferencia con WhatsApp es que este APK te permitirá hacer nuevos cambios en tu experiencia en la app: más emojis, una amplia forma de personalización de fondos, llamadas o menús.

Una de sus funciones más interesantes es el GBWhatsApp, que está desarrollado sobre la original, que cuenta con opciones junto a nuevas características a la aplicación. En algunos casos, aumenta el número de sus funciones. Sin embargo, al ser una actualización no oficial, existe la posibilidad de que tu cuenta sea suspendida.

¿QUÉ ES WHATSAPP DELTA?

Actualmente es una aplicación alterna a WhatsApp que tiene descargas en masiva a nivel mundial, con sus respectivas actualizaciones. Se diferencia por su símbolo, que es una figura triangular y un logo verde. En el, se pueden programar mensajes, editar y eliminar mensajes de manera automática. Esta cuando son leídos por la persona.

De acuerdo a su última versión, se le ha agregado opciones de envío de archivos, ver si los contactos están en línea incluso cuando lo oculta y un acceso sencillo a formas de ficheros.

SEGUIR LEYENDO