La Fiscalía de Perú solicitó extender la prohibición de salida del país al ex embajador peruano en Venezuela Richard Rojas

La Fiscalía de Perú solicitó una ampliación del impedimento de salida del país que recae sobre el ex embajador peruano en Venezuela, Richard Rojas, investigado por un presunto blanqueo de capitales de su partido, el oficialista Perú Libre.

Con esta petición, la Fiscalía busca que la prohibición a Rojas aumente de seis a doce meses. Además, al ex embajador también se le considera sospechoso de participar en una organización criminal.

Ya el pasado 21 de octubre el juez Jhon Pillaca Valdez impuso un impedimento de salida a Rojas de seis meses de duración mientras que se le investigaba por el presunto delito económico de Perú Libre.

Ahora, la Fiscalía fundamenta su pedido en que la presencia del ex embajador en suelo peruano es imprescindible para el avance de la investigación, pues se espera que sea capaz de reconocer una serie de documentos y otros enseres incautados durante el allanamiento a la sede de la formación.

En un principio Rojas fue nombrado embajador en Panamá, sin embargo las autoridades panameñas no aprobaron esta designación, por lo que el Gobierno de Perú le destinó a la Embajada en Venezuela.

Si bien el régimen del dictador venezolano, Nicolás Maduro, sí aceptó el nombramiento, Rojas no ha llegado a ejercer el cargo a causa del impedimento de salida del país que recae sobre él.

El nombramiento de Richard Rojas como embajador del Perú en Venezuela quedó sin efecto el pasado 22 de octubre, de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado.

En varios puntos, la Cancillería explicó que, pese a que el Gobierno de Venezuela otorgó de inmediato el beneplácito correspondiente, el proceso quedó interrumpido luego que el Poder Judicial ordenara 6 meses de impedimento de salida del país contra Rojas.

“En consecuencia, no se ha producido el nombramiento del señor Rojas García como embajador del Perú en Venezuela, dado que no se concluyó con el proceso correspondiente. En ese sentido, el Perú está procediendo a informar al Gobierno de Venezuela que la propuesta de nombramiento del señor Richard Rojas García queda sin efecto”, se lee en el comunicado.

Antes de conocer la orden del Poder Judicial, Rojas declaró a la prensa que, tras el fallo, no se aferraría a ningún puesto y lo único que busca es esclarecer los hechos que lo involucran en tráfico dinero.

“Si la fiscalía recomienda mi permanencia en el Perú, yo encantado hago la cancelación de dicha designación. No me aferro a ningún cargo, pero hasta el día de hoy no he sido notificado (de ningún tipo de impedimento para salir del país”, respondió al ser consultado sobre un riesgo de fuga de su parte gracias a su puesto en Venezuela.

“Pase lo que pase, tengan mi palabra que voy a contribuir en el esclarecimiento de toda investigación. Voy a poner todo de mi parte para que de esto salga limpio mi nombre”, acotó, asegurando que es un “hombre de palabra” y que esta presto a servir a la justicia.

(Con información de Europa Press)

