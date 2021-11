Yonhy Lescano: “Hay que ser objetivos. No creo que se hayan perdido 100 días de gobierno”

"No es el paraíso ni tampoco ha sido un gobierno altamente productivo en 100 días, pera se ha avanzado en algunas cosas", dijo Lescano. | Foto: Agencia Andina

El ex candidato a la presidencia por el partido Acción Popular, Yonhy Lescano, discrepó con la presidenta del Congreso de la República y militante de su partido, María del Carmen Alva, respecto a los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo.

“Hay que ser objetivos. Hay que ser hidalgo en materia política (...). Yo no creo que se hayan perdido los 100 días (de gobierno). En el asunto de la vacunación se ha avanzado. Yo creo que Salud lo ha hecho bien. El ministro de Justicia también ha contribuido en varias cosas”, dijo en declaraciones a radio Exitosa.

“No es lo que quisieran todos los peruanos, porque tenemos problemas económicos, han subido las cosas y el gas todavía no está llegando. No es el paraíso ni tampoco ha sido un gobierno altamente productivo en 100 días, pera se ha avanzado en algunas cosas. Se han hecho inversiones que, de alguna manera, han movido la economía”, añadió.

DISCREPA CON LA PRESIDENTA DEL CONGRESO

Más temprano, y a diferencia de Lescano, la presidenta del Congreso de la República criticó duramente los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo:

“Fueron 100 días perdidos, 100 días de desastre. Es hora que se pongan las pilas”, dijo.

100 DÍAS DE GOBIERNO

Por la mañana, el presidente de la República, Pedro Castillo, ofreció un informe de los primeros 100 días de su gestión gubernamental en la ciudad de Huamanga, región Ayacucho, el cual giró en torno a la masificación del gas, la reactivación económica, la segunda reforma agraria, la lucha contra la corrupción y otros temas.

Estas son algunas frases que dejó su discurso:

“Los peruanos y peruanas eligieron a un maestro, campesino y rondero para que dirija esta nación y lo hicieron porque querían un cambio. No para continuar con lo mismo”.

“Desde el primer día nos pusimos a trabajar arduamente y puedo decir que hemos logrado cosas muy importantes en estos 100 días; sin embargo, con poca vergüenza uno sector me dicen que no he hecho nada; si ellos en 200 años se dedicaron a robarle a nuestro país, si en 5 o 10 años de gobierno no hicieron nada por la patria; sin embargo, cuando un campesino entra al gobierno le exigen que en 100 días resuelva todos los problemas del país”.

“Yo tengo una línea clara impuesta por el pueblo, estamos realizando cambios estructurales en el Estado para que este llegue a los que menos tienen. A mí nadie me va a poner la agenda, yo no tengo jefes, mi único jefe es el pueblo, por ustedes estoy acá”.

“Desde la campaña y al iniciar este gobierno, me decían comunista y que le voy a quitar sus propiedades; yo pregunto han pasado 100 días de mi gobierno ¿A alguien le hemos quitado sus casas o sus ahorros? ¿A alguien le he expropiado? ¡Puras mentiras!”.

“Cada vez que hablo de renegociar un contrato, al día siguiente algunos sectores, se escandalizan y me dicen radical, sube el dólar, suben los precios y dicen que por culpa de Castillo. Lo que en el fondo quieren es que nada se cambie, que todo siga igual”.

“Hoy junto al pueblo iniciamos la masificación del gas para todos los peruanos”.

“Millones de peruanos perdieron su empleo por la pandemia y se convirtieron en nuevos pobres; por ello nuestra prioridad en estos 100 días ha sido reactivar nuestra economía”.

“Cuando empezó el Gobierno del Pueblo (28 de julio) solo habían vacunado al 15% de la población. En 100 días hemos logrado vacunar a cerca del 60 % de la población objetivo. En 100 días hemos cuadruplicado el porcentaje de vacunación”.

“Al concluir este año, habrán ingresado a nuestro país, 75 millones de dosis y cerca de 63 millones se entregarán en el 2022″.

“Viví, pude educarme y soy maestro gracias a la agricultura; por ello con la experiencia vivida iniciamos la Segunda Reforma Agraria”

“Un maestro de escuela conoce la realidad educativa del país; por ello mi compromiso con todos los peruanos para que todos reciban una educación de calidad”.

“El gobierno del pueblo, tiene como meta que en los cinco años cerremos brechas de agua e internet”.

(Con información de Agencia Andina)

