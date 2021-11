Perú vs. Bolivia: cierre de calles, horarios y zonas de ingreso de los hinchas al Estadio Nacional

Todo listo para el encuentro Perú vs. Bolivia. (Foto: Andina)

Esta noche la bicolor se juega el todo por el todo ante su similar de Bolivia, es por eso que este partido es decisivo para conocer si es que hay posibilidad de seguir en recta rumbo a Qatar 2022.

Ante ello, habrán diversas restricciones en cuanto al cierra de calles, ya no se permitirá la circulación desde las 4 p.m., por lo que los asistentes deberán tomar sus precauciones al momento de trasladarse y salir del estadio.

El coronel de la Policía Nacional del Perú, Freddy Velásquez, dijo hoy a Canal N que las vías que permanecerán cerradas durante todo el día son el acceso desde el Paseo de la República, la avenida Petit Thouars, desde las calles Corpancho y Madre de Dios, así como la calle Saco Oliveros.

Se cerrarán las calles y avenidas: Av. Petit Thouars, José Díaz., Nicolás Corpancho, Saco Oliveros, Madre de Dios, y Av. Paseo de la República (sentido de norte a sur) - desde la Av. 28 de Julio hasta Jr. Madre de Dios.

Por ello, se recomienda tomar las siguientes rutas alternas: Av. Arequipa, República de Chile, Av. Arenales, Av. Salaverry, Cuba, Alejandro Tirado, 28 de Julio, Av. José Gálvez, Iquitos.

RESGUARDO POLICIAL

Ante posibles disturbios y sobre todo para garantizar la seguridad dentro y fuera del Estadio Nacional, la policía ha decidido poner a disposición cerca de 1700 efectivos para resguardar antes, durante y después a los hinchas que vayan al coloso deportivo.

“Es tan importante el resultado como tan importante también la medida de seguridad, para ello la PNP tiene una amplia experiencia en este tipo de desarrollo, sobre todo en la protección y medidas de seguridad frente a un evento tan importante. Esto constituye un antes, durante y un después como un concepto general de esta operación y estrategia para permitir que nuestros ciudadanos puedan ingresar tranquilamente y contar con toda la seguridad necesaria”, expresó el General PNP Jorge Angulo Tejada a canal N.

“Es importante entender de que aún nos encontramos en el marco de la emergencia sanitaria. Hay restricciones que cumplir , hay limitaciones que tenemos que tomar en cuenta de tal manera que se deben respetar los aforos y no se puede tener aún un estadio lleno. Por ese motivo, solo se permitirá el 20% de aforo en el Estadio Nacional, es por ello que 1700 efectivos policiales estará a cargo de la seguridad”, agregó.

Según explicó el general PNP a cargo de esta brigada de seguridad, es importante traer el documento de identidad, ya que las 8 mil 814 entradas están verificadas para así evitar las reventas.

Asimismo, aseguró que cada asiento está debidamente alejado uno del otro para así mantener el distanciamiento y continuar con los protocolos de bioseguridad.

Recuerda ser respetuoso de las normas y así disfrutar de un momento de distracción mientras alientas a la selección.

Como sabemos, este partido es muy importante para los peruanos, porque aquí se define nuestro pase a las eliminatorias.

La bicolor y la verde se enfrentan a partir de las 9 de la noche en el Estadio nacional.

PROTOCOLOS A SEGUIR EN EL PARTIDO

El general PNP Jorge Angulo Tejada, mencionó cuáles son los protocolos que debes seguir si quieres entrar de manera segura al coloso deportivo.

Para empezar, es importante que sepas que cada entrada está enumerada y que debes sentarte en el lugar específico, ya que cada asiento tiene una distancia prudencial como medida de seguridad. Por eso, debes respetar tu fila y lugar específico. Otra recomendación que brinda el efectivo policial a cargo de brindar la seguridad antes, durante y después del encuentro deportivo es: llevar sí o sí tu mascarilla.

No olvides aportar tu DNI que es vital para la identificación antes de entrar al Estadio Nacional. No se admiten copias. Durante el encuentro deportivo entre Perú vs. Bolivia, no se permite entrar ni con bebidas ni con alimento. Así sean snacks. Está prohibido ingerir algún tipo de alimento dentro del Estadio Nacional.

No olvides mantener el respeto hacia el equipo oponente. Recuerda que ya hemos sido sancionados por pifiar cuando iniciaba el himno nacional del contrincante. Demostremos que somos respetuosos y sobre todos mantenemos esa unión durante este importante encuentro.

Recuerda que por el momento y como una manera de prevención, está prohibido agruparse para hacer barra con bombos, trompetas, ya que eso genera aglomeraciones. Además muchas personas al contar se bajan las mascarillas y eso genera más exposición frente al COVID 19. Como una recomendación adicional, puedes llevar una mascarilla adicional por si laque tienes que se rompe o ensucia. También carga alcohol para mantener limpias tus manos.





