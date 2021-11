Alejandra Baigorria sobre su recuperación: “no sé si podré con todo esto”

La chica reality estará fuera de la competencia por más tiempo de lo esperado. (Foto: Instagram)

La empresaria y modelo se encuentra fuera de Esto es Guerra tras sufrir un terrible accidente donde se lesionó el tendón de Aquiles. A través de sus redes sociales, Alejandra Baigorria ha mantenido a sus seguidores al pendiente de su salud desde que contó haber sido operada de emergencia.

Entre sus últimas historias de Instagram, la chica reality compartió un pequeño vídeo con una notica que preocuparía a más de uno dentro de su círculo cercano y es que su recuperación tardaría más tiempo del previsto.

La integrante de Esto es Guerra expresó su tristeza al recibir una mala noticia sobre su salud y que acudirá a otras opiniones médicas pues no se rendirá en su búsqueda por mejorar lo más pronto posible.

“Hace mucho tiempo no tenía un día tan feo como hoy, hace tiempo no escuchaba tan mala noticia sobre mi recuperación como hoy. Me siento súper triste, me siento horrible. Buscaré otras opciones sobre mi pie, ojalá y todo sea mejor, porque no sé si podré con todo esto”, escribió.

Foto: Instagram

Asimismo, este 10 de noviembre continuó contando más detalles sobre su estado de salud en sus historias. “Ayer he estado bastante triste porque me dijeron que la recuperación iba a durar muchísimo tiempo más e iba a estar con yeso más tiempo”, expresó mientras iba en un automóvil.

“Me estoy yendo a hablar con otro doctor, más tarde tengo cita con otro doctor y así voy a tratar de encontrar la solución y tratar de no deprimirme como he estado porque para una persona deportista, pilas, activa y con todo lo que tengo que hacer, con un pie es complicadísimo”, agregó.

Finalmente, la modelo agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño que viene recibiendo desde el pasado 30 de octubre que fue operada.

“Gracias por todas sus buenas vibras y por todos los mensajes lindos que me han mandado, me ayudan bastante”, concluyó.

ALEJANDRA BAIGORRIA SOBRE SU LESIÓN

La chica reality se encuentra bastante apenada por su lesión y no ha dejado de expresar sus sentimientos desde el día que fue operada.

“El dolor es muy fuerte, constante. Es una lesión bastante dolorosa. Pensé que cuando me rompí la rodilla era lo más doloroso, pero no. (...) Es un proceso largo y por eso me siento súper triste. Anímicamente no estoy bien”, se le oye decir a Alejandra Baigorria en un video en sus redes sociales

“El dolor es horrible, no saben cómo he sufrido, he temblado del dolor. Casi me desmayo del dolor. Estoy estabilizada, gracias a Dios. Me siento mal, quiero llorar, no sé qué hacer, anímicamente no estoy bien. Quiero agradecer a los que me están apoyando”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO