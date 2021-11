Torres adelantó que continuidad de Ayala estaba resuelta, pero presidente Castillo lo mantiene en el cargo

Nuevas contradicciones dentro del Ejecutivo.

Parecía que todo estaba consumado en relación a Walter Ayala y su continuidad al frente del Ministerio de Defensa. Así lo indicó el titular de Justicia, Aníbal Torres, tras las denuncias sobre presuntas presiones del Ejecutivo en los ascensos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

En síntesis, Torres precisó que la situación de Ayala “ya está resulta” por parte de la presidente del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, y que es cuestión de horas un pronunciamiento oficial del tema.

“Si se refieren al hecho del ministro de Defensa, la señora premier ya lo dijo, el tema está resuelto y ya lo comunicarán en las próximas horas”, manifestó Torres Vásquez ante la Comisión de Constitución del Congreso.

WALTER AYALA CONTINÚA COMO MINISTRO DE DEFENSA

Sin embargo, tras su reunión con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, Ayala le comunicó a la prensa que continuaba al frente del Ministerio de Defensa y que tiene “la conciencia tranquila”, pese a las denuncias de ex comandantes generales del Ejército y la FAP sobre presiones desde el Ejecutivo para ascender irregularmente a coroneles que serían afines al gobierno.

“Todos estamos en evaluación, hasta el momento sí (sigo en el cargo)”, respondió a la prensa afuera de Palacio de Gobierno, donde estuvo reunido con el presidente, Pedro Castillo.

Para Ayala, las versiones del ex comandante del Ejército, José Vizcarra Álvarez, y el ex comandante general de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro Pinto, demuestran que no hay nada irregular.

“Todo el Perú se ha dado cuenta que han vendido humo una vez más. Hay gente que quiere desestabilizar al gobierno”, indicó.

Añadió que el presidente Castillo lo invitó a Ayacucho donde presentará un balance de los 100 primeros días de gobierno, sin embargo, le indicó que no iría debido a que debe acudir a la comisión de Defensa del Congreso.

Como se recuerda, ayer, lunes 8 de noviembre, Walter Ayala dejó su cargo a disposición como ministro de Defensa. “Pongo mi cargo a disposición al señor presidente de la República y Jefe Supremo de las FF.AA., agradeciendo a mi país y cumpliendo con mi deber a la patria. No usen pretextos contra la democracia. Excelentísimo Presidente Pedro Castillo”, expresó.

Ayala declaró a la prensa y negó que el Ejecutivo haya ejercido presiones para ascender a dos coroneles. Además, cuestionó la denuncia del ex comandante del Ejército, José Vizcarra Álvarez, ya que consideró que sus declaraciones estaban politizadas.

TORRES A CONGRESISTAS: QUIEREN MANTENER LA SITUACIÓN DE CRISIS

De otro lado, Aníbal Torres explico a la Comisión de Constitución del Congreso de la República que los parlamentarios buscan mantener la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente en la Constitución en busca de perpetuar la situación de crisis, en lugar de modificarla tal y como plantea el Ejecutivo para lograr una gobernabilidad.

El ministro recordó que hay otros artículos de la Carta Magna que permiten realizar control político contra el presidente de la República, como el artículo 99 de la Constitución, donde se menciona que la Comisión Permanente del Congreso puede acusar ante el Poder Legislativo a todo alto funcionario, incluyendo al jefe de Estado, por “infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que hayan cesado en esta”.

“Todos los delitos, todas las inconductas que ustedes han mencionado están aquí, en el artículo 99 y les faculta para ejercer ese control político. Sino que quieren mantener además la vacancia por incapacidad moral para mantener la situación de crisis, de caos, de incertidumbre, de inseguridad”, dijo el ministro antes de ser interrumpido por los reclamos de los congresistas.

