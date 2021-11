El once que probó Ricardo Gareca para vital duelo entre Perú y Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

El 'Rayo' juega en el Boca Juniors de Argentina. Foto: FPF.

A horas del vital encuentro entre la selección peruana y la selección boliviana, Ricardo Gareca paró un once que puede ser el que arranque este jueves 11 de noviembre en el estadio Nacional, en un cotejo válido por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. Uno que se está ganando el puesto por su gran desempeño en Champions League es Sergio Peña.

En la mañana, el ‘Tigre’ puso este equipo durante los entrenamientos en la Videna: Pedro Gallese, Advincula, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Christofer Gonzales, André Carrillo, Sergio Peña, Christian Cueva, Gianluca Lapadula.

Es importante recordar que Yoshimar Yotún se perderá este cotejo ante ‘La Verde’ por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que algunos nombres empezaron a tomar fuerza en la semana. La posición es clave ya que ‘Yoshi’ ha jugado los 12 encuentros hasta el momento por las presentes clasificatorias al mundial. Al parecer, la alineación volverá a ser un 4-2-3-1.

El que jugaría por la banda sería el volante de Sporting Cristal y luego las piezas ya conocidas. En esta oportunidad, el estratega argentino de 63 años contará con la gran parte de su plantilla, salvo Paolo Guerrero por lesión. Recordemos que Jefferson Farfán no juega 90′ desde que se recuperó, por lo que se espera verlo ingresando en el segundo tiempo.

LAS DUDAS DE RICARDO GARECA PARA MEDIRSE ANTE BOLIVIA

Existen tres nombres que han generado preocupación para Ricardo Gareca en los últimos entrenaanmientos de la selección peruana en la Videna. A poco del duelo ante Bolivia, válido por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, el central Alexander Callens, el volante Pedro Aquino y el delantero Jefferson Farfán son duda.

SOBRE ALEXANDER CALLENS

“No tiene ningún problema, aunque más allá de que cada vez que hay un entrenamiento se toman los recaudos necesarios. Escucho a los profesores y médicos. Lo que me interesa en esta etapa es que los jugadores lleguen bien al día del partido. Recién mañana (miércoles) sabré si podré o no contar con Alexander Callens”.

SOBRE PEDRO AQUINO

“No queremos apurar absolutamente nada. Está en un proceso en el cual se encuentra con nosotros, pero en el que busca sentirse de la mejor manera. No sé si el día de mañana (miércoles) le darán el alta para hacer el fútbol. Si es así, lo empezamos a considerar”

SOBRE JEFFERSON FARFÁN

“Nosotros lo vemos muy bien. Lo que pasa es que tratándose con Jefferson, me transmitieron que hay momentos donde lo vamos a poder utilizar y otros momentos no. Lo que nos interesa es que llegue bien para el día del partido. El tiempo que puede estar es el que se viene planificando. El cada vez tiene posibilidades de estar cada vez más tiempo. Donde me den la posibilidad de contar con él de arranque, lo podemos considerar”.

SE ACABARON LAS ENTRADAS PARA EL PERÚ VS BOLIVIA

La selección peruana se enfrentará a su similar de Bolivia este jueves 11 de noviembre en el Estadio Nacional por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022. Este es el primero de dos partidos que jugará la bicolor este mes. Las entradas salieron a la venta este lunes y a las pocas horas ya no quedaba ninguna disponible.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció mediante sus redes sociales que la venta se dio por iniciada a las 10:00 a.m. del lunes 8 de noviembre. Los primeros tickets en quedarse en cero fueron los correspondientes a las tribunas populares. Después siguió oriente y luego se agotaron las entradas de occidente. En esta ocasión, los asistentes que vayan a las tribunas populares se ubicarán a los laterales y no en la parte central.

