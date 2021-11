Guillermo Bermejo hace un llamado a “mover las calles” para defender al gobierno tras escándalo de las Fuerzas Armadas

| Foto: Agencia Andina

Desde el fin de semana inició un nuevo escándalo que pone en jaque al gobierno de Pedro Castillo. Dos excomandantes de las Fuerzas Armadas indicaron que recibieron presiones por parte del ministro de Defensa, Walter Ayala y del secretario presidencial, Bruno Pacheco para promover el ascenso de oficiales afines aal mandatario.

El hecho escaló y el ministro Ayala presentó esta noche su carta de renuncia, alegando que las acusaciones son falsas. Sin embargo, hasta el momento el presidente Castillo no se ha pronunciado sobre si aceptará o no la renuncia de Ayala.

A propósito de esta situación, el congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, lanzó un tuit supuestamente dirigido a la oposición, donde especula que ahora irán por la cabeza del ministro de Defensa. “Dirán que hay motivos para vacar a Pedro Castillo. ¿Qué nos toca? Mover las calles en respaldo del gobierno”, indicó.

Finaliza su publicación con la frase: “Los golpistas no pueden ganar en esta lucha por la segunda independencia de la patria. ¡Unidad popular en defensa del proceso!”, escribió.

Tuit de Guillermo Bermejo

Cabe recordar que hace menos de una semana, Bermejo junto con otros 15 congresistas de Perú Libre, como Guido Bellido y Waldemar Cerrón, decidieron no dar su voto de confianza al gabinete Mirtha Vásquez. Esta repentina ‘oposición’ de los oficialistas hizo que la votación estuviera muy reñida y Vásquez recibió la confianza con 68 votos a favor, 56 en contra y una abstención.

BERMEJO Y BARRANZUELA

La semana pasada, Bermejo volvió a estar involucrado en un escándalo de gran magnitud. El congresista fue visto asistiendo a la reunión social en el domicilio del ministro del Interior, Luis Barranzuela. De hecho el congresista salió a escondidas, tratando de ocultarse de la prensa.

Este hecho desencadenó la salida de Barranzuela, porque la reunión se realizó la noche del 31 de octubre, cuando estaban prohibidos los eventos. Para justificarse, Bermejo aseguró que la música a elevado volumen no provenía de la casa del titular del Interior, sino de una vivienda colindante, pese a que vecinos del lugar dijeron a la prensa que el ruido sí venía de la casa de Barranzuela.

“Yo llegué pasadas las 7 p.m. y me retiré antes de las 9 p.m. No era una fiesta, la música a todo volumen como es fácil de probar era de una vivienda colindante. Los autos ‘en cantidad’ como maliciosamente hablan, son de los vecinos y podrías verlos hoy, mañana y siempre”, señaló a RPP.

Bermejo indicó a ese medio que el motivo de la reunión en el domicilio del ministro Barranzuela fue la protestas sociales “Cenamos y hablamos de la protesta social de Antamina que estamos resolviendo en estos momentos. No hubo más”, expresó.

SOBRE EL GAS

Se sabe que Bermejo siempre es buscado por la prensa cada vez que ocurre un hecho noticioso. Recientemente también se pronunció a raíz de la posible nacionalización del gas de Camisea, un tema que Castillo mencionó, pero que luego se echó para atrás. El congresista de Perú Libre se refirió al respecto y aseguró que la gestión del presidente tiene como prioridad desarrollar la infraestructura necesaria para la masificación de este recurso natural en todo el país.

Asimismo, puso paños fríos a las declaraciones del mandatario, en las que insinuaba su intención de “nacionalizar” o “estatizar” el gas, pero que en realidad se refería a una “masificación”, según luego explicaron sus ministros.

“Nosotros vamos a poner el gas al servicio de los peruanos, el término puede ser agradable o desagradable…”, dijo el legislador desde Cajamarca, donde el Congreso realiza un pleno descentralizado.

“(Esto) ya se ha iniciado, no es una idea. Si no me equivoco, se ha iniciado (la inversión) de más de 800 millones de soles para la masificación del gas en el sur”, indicó sobre el desarrollo de infraestructuras de gas natural, inicialmente, en Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho y Ucayali.

