Puente Piedra: Halcón herido es encontrado cerca de una vivienda

Puente Piedra: Halcón herido es encontrado dentro de una vivienda. (Foto:Captura - BDP)

Animales silvestres. Gran sorpresa se llevó una familia el día de ayer al encontrar un halcón herido cerca a la puerta de su domicilio. Para salvaguardar la vida del animal silvestre, optaron por ponerlo en un cesto de ropa mientras esperan la llegada de la policía ecológica.

Según narran para las cámaras de Bueno Días Perú, la familia no sabe cómo es que el animal concurrió hasta el lugar. Lo encontraron en el suelo sin poder volar y cuando se percataron aún más vieron que tenía la pata izquierda dañada, al igual que una de sus alas.

La familia se encuentra desesperada, ya que no saben a quién recurrir y por ello a través de las cámaras de televisión solicitaron el apoyo y presencia de la policía ecológica para que puedan revisar al animal y evaluar su condición física y también alimentarlo, ya que según comentan no ha comido nada desde el día de ayer.

“Necesitamos ayuda. Pobre animalito, lo encontramos a 2 metros de la casa (en el suelo) y vimos que no era dable que se pueda quedar porque los carros pudieron haberlo pisado y hasta los perros”, dijo el vecino que lo encontró.

Según sospechas por el tamaño del halcón, se trataría de la especie halcón peregrino, debido a que la parte baja rostro tiene plumas blancas, la cabeza es de color negro y el vientre va entre tonos blancos y ocres.

Se espera la llegada de SERFOR y las entidades encargadas del cuidado de animales silvestres en el Perú.

MÁS CASOS DE ANIMALES SILVESTRES

Este no sería el primer caso de animales silvestres encontrados en zonas urbanas, fuera de su hábitat natural. Uno de los últimos casos es el más conocido hasta el momento y se trata del zorro andino “Run Run” , quien llegó a formar parte de un hogar, cuyos integrantes habrían sido engañados por el vendedor, quien ofreció a “Run Run” como un perro de raza Siberiano.

Durante las primeras semanas la familia afirma que era idéntico a un perro, y que además emitía sonidos como cualquier cachorro; sin embargo, meses después el dueño, quien es menor de edad se dio cuenta de que no se trataba de un perro, debido a que su anatomía física era muy particular y distinta a la de un can. Es así que decidieron devolverlo a su hábitat natural, pero no se pudo por circunstancias climatológicas.

Se sabe que el zorro tiene en promedio 8 meses de edad, sin embargo, su vivencia en la zona de Comas se ha vuelto insostenible, debido a que varios vecinos han sufrido el robo de sus gallinas y cuyes por parte de “Run Run”.

¿QUÉ HACER SI ENCUENTRO UN ANIMAL SILVESTRE?

Walter Silva, especialista en Fauna silvestre del SERFOR, indicó que el animal será atrapado de la forma más adecuada posible. Es por ello que se debe evaluar los lugares donde permanece y frecuenta “Run Run”.

Además señaló que el equipo de SERFOR ha sufrido algunos ataques por parte de los pobladores, quienes no quieren que se vaya “Run Run”, añadió que la prensa al estar en el sitio dificulta el trabajo, debido a que le lanzan piedras al animal silvestre, haciendo que este se aleja de la zona mapeada.

“Lamentablemente la prensa va por tener la primicia y alteral al especímen. Les recomendamos no acercarse al animal, si lo ven de lejos está bien pero no se acequen porque dificultan la labor”, señaló.

IMPORTANTE : Recuerda que si eres testigo del avistamiento de un animal silvestre, debes de comunicarte con la municipalidad de tu distrito y con las autoridades del SERFOR a través del aplicativo web Alerta SERFOR o al whatsapp 947 588 269.

Números a los que puedes llamar si encuentras animales silvestres. (Foto:Captura - Serfor)

Si tienes en posesión a un animal silvestre, recuerda que la pena es de 3 a 8 años de cárcel efectiva.

