Juan Víctor Sánchez acusa de “racista” a Andrea San Martín: “No puedo hablar porque me denuncia”

Juan Víctor Sánchez arremetió una vez más contra Andrea. (Foto: Instagram)

Los dimes y diretes entre Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez parecen no tener fin. Ahora, el expiloto alista una nueva acusación en contra de su expareja: ser racista con su hijo mayor.

El último viernes el programa Amor y Fuego se comunicó con Juan Víctor para hablar sobre la advertencia que le hizo al abogado Wilmer Arica por asegurar que su hija no viajó a Estados Unidos por una “negativa” personal.

Durante el enlace telefónico, Juan Víctor dio las razones que le llevaron a tomar la decisión de no dar el permiso a su hija para que viaje con Andrea y Sebastián Lizarzaburu fuera del país.

“Hay denuncias de por medio y sería contraproducente que al presentar una denuncia contra ella, le brinde un permiso de viaje (...) No es algo de que si le cortó el cabello, si la expuso o no, no es eso nada más, es un tema que estoy seguro que no saben ellos ni siquiera que yo tengo información”, señaló.

Además, manifestó que la batalla legal en la que está enfrascado con Andrea no se debe a un presunto despecho hacia su relación con el ‘Hombre roca’, como varios seguidores de la ‘ojiverde’ aseguran en redes.

“Yo tengo dos años de relación con mi enamorada. No estoy ardido, tú no puedes estar así por alguien que tú no tienes más sentimientos que una amiga, que fue en su momento”, señaló.

Lo que llamó la atención de Gigi Mitre, conductora de Amor y Fuego, fue la última revelación de Juan Víctor. Según contó, él estaría recibiendo mucho odio por parte de Andrea solo por pedir que se respete la privacidad de su hija Lara.

“Yo no puedo hablar con ella porque me va a denunciar. Si yo le pido el número de pediatra, me denuncia por acoso, entonces ¿cómo me comunico? Hay muchísimo odio contra mi familia, contra mi mamá, porque dijo algo que no tenía que decir, contra mi hijo hay comentarios racistas, tratan de humillarme ”, dijo en el espacio de Willax TV.

¿POR QUÉ NO CONFÍA EN SEBASTIÁN LIZARZABURU?

Juan Víctor Sánchez indicó en Amor y Fuego que no confía en la actual pareja de Andrea, Sebastián Lizarzaburu, por los comentarios que ha escuchado sobre él en el pasado.

“No nos conocemos, lo único que he escuchado de él son malos comentarios”, indicó.

Además, confesó que vio personalmente cómo la exchica reality sufría por él. “Yo tuve una relación amical con Andrea durante casi año y medio. Se habló mal de esa persona por mucho tiempo”, sostuvo.

“Yo vivía las experiencias, yo iba a recoger a mi hija a una comisaría cuando Andrea estaba llorando porque hacía denuncias contra él. Hasta donde yo veía sus denuncias eran válidas”, agregó.

LA NUEVA DENUNCIA DE ANDREA SAN MARTÍN

Andrea San Martín volvió a denunciar al padre de su segunda hija. Esta vez por desobediencia y resistencia a la autoridad, indica el informe del programa Amor y Fuego.

Según se puede leer en el parte policial, la exmodelo adjuntó a la denuncia 7 hojas de una conversación con Juan Víctor.

“Llegó unos mensajes escritos procedentes del teléfono personal de Juan Víctor, donde esta persona le envió unos mensajes conforme a las 7 hojas simples que presenta y hace entrega, los cuales los tenía prohibido”, se puede leer en la denuncia.

Cabe señalar que Juan Víctor Sánchez tenía una denuncia de parte de Andrea San Martín, donde las autoridades ordenaron que el denunciado no debe realizar “cualquier acción y omisión que cause daño físico, psicológico, sexual o económico y patrimonial, inclusive la amenaza o coacción de una forma física, virtual y/o utilizando algún medio informativo y/o tecnológico en agravio” de Andrea San Martín y de la hija de ambos.

Tras enviarle estos mensajes, Juan Víctor estaría cometiendo un delito, pudiendo ser denunciado penalmente por Desobediencia y Resistencia a la Autoridad. Acto que hizo la exchica reality.

SEGUIR LEYENDO: